Ciucă: La Saschiz am văzut un obiectiv care a început să dea viaţă comunei

"Am poposit la Sighişoara după ce am oprit la Saschiz şi acolo am văzut un obiectiv care a început să dea viaţă comunei. Stăteam de vorbă cu autorităţile locale acolo şi ne-au spus cât de mult s-a schimbat viaţa şi ce înseamnă să repui în valoare asemenea obiective şi să redai viaţă unor obiective istorice, Cetatea de la Saschiz este din secol XIV", a declarat Nicolae Ciucă, într-o conferinţă de presă susţinută la Sighişoara.

Primarul comunei Saschiz, Ovidiu Şoaită, i-a prezentat, joi, liderului PNL faptul că ridicarea acestei cetăţi a început în anul 1347 de către şapte comunităţi, fiind construită în formă de navă pe o suprafaţă de 5.000 de metri pătraţi, iar proiectul de reabilitare recent încheiat a urmărit restaurarea obiectivului prin păstrarea tuturor caracteristicilor istorice şi artistice.

În plus, a subliniat primarul, după restaurarea cetăţii interesul vizitatorilor a devenit tot mai mare, mai ales că prin apropiere trece Via Transilvanica şi traseul de cicloturism care traversează Colinele Transilvaniei.

Nicolae Ciucă a vizitat întreaga cetate, remarcând structura solidă de apărare, care servea drept refugiu pentru localnici în caz de invazii, dar în acelaşi timp servea şi la păstrarea alimentelor întrucât asigura un regim termic adecvat.

Proiectul de restaurare a Cetăţii de Refugiu a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 5, Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi a avut o valoare totală de peste 8,4 milioane de lei, din care peste 8,2 milioane de lei a reprezentat finanţare nerambursabilă, restul fiind contribuţia beneficiarului.