Ciucă: Nu există nicio negociere secretă între PNL şi PSD; orice opţiune politică rămâne deschisă

"În primul rând nu există niciun fel de negociere secretă, pentru că nu aş face acest lucru şi sunt convins că nici domnul Ciolacu nu ar putea să facă negocieri secrete, din perspectiva mea şi din modul în care am înţeles până acum că trebuie să facem politică. Nu trebuie şi nu poate exista niciun fel de negociere secretă, atunci când doi oameni ştiu acelaşi lucru, nu mai este secret. Doi: în niciun fel de demers pe care l-am întreprins până acum nu am luat decizii singur. Am discutat de fiecare dată, pentru că sunt anumite momente ale evoluţiei unei situaţii sau a alteia, dar de fiecare dată am mers şi am discutat cu Biroul Politic Naţional sau cu Biroul Executiv. Ca atare, indiferent cum se vor derula toate aceste aspecte a ceea ce poate să însemne o abordare politică pentru anul 2024, nu se va face decât în deplin consens şi cu votul Biroului Politic Naţional", a spus Ciucă, întrebat dacă PNL are discuţii cu PSD pentru formarea unei alianţe la alegerile din 2024.

El a menţionat că în momentul de faţă există discuţii ale Partidului Naţional Liberal cu Partidul Social Democrat pentru că cele două partide sunt la guvernare împreună.

"Orice evoluţie politică viitoare trebuie să depindă de rezultatele guvernării. Orice opţiune politică rămâne deschisă. Discutăm de un proiect care trebuie să se concretizeze în ceea ce aşteaptă electoratul de la noi, nu de fiecare dată poate să funcţioneze un construct politic după cum îşi doresc liderii sau partidele însele, ci este vorba de modul în care ne raportăm la ceea ce aşteaptă electoratul şi la modul în care putem să realizăm un proiect politic, care într-adevăr să ofere o perspectivă.(...) Trebuie să măsurăm şi să vedem ce vrea electoratul", a adăugat Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă există pe masă varianta unor liste comune PNL-PSD la alegeri, Ciucă a spus: "Ca ipoteză de lucru, tocmai am spus mai devreme că toate ipotezele şi toate variantele de lucru pentru un construct politic sunt pe masa fiecărui partid, nu numai la noi, nu numai la PNL şi la PSD şi la USR la oricare dintre partidele care vor să aibă o abordare coerentă a anului electoral 2024".

"Este nevoie, aşa cum spuneam, să asigurăm coerenţa funcţionării coaliţiei şi rezultate foarte bune la guvernare, este nevoie să identificăm care sunt aşteptările electoratului şi cum este primită o astfel de construcţie politică şi, desigur, să vedem ce îşi doreşte electoratul şi partidul fiecăruia dintre noi. (...) Păstrarea fidelităţii şi-o doreşte fiecare partid, dar, ca orice partid politic, ne dorim să evoluăm şi ne dorim să obţinem rezultate cât mai bune. În funcţie de perspectivele acestor rezultate, se vor lua şi deciziile", a adăugat liderul PNL.

În privinţa posibilităţii unor alegeri comasate, Ciucă a menţionat că "dacă există deschis subiectul unor construcţii politice, atunci fiecare dintre aceste variante de lucru rămâne deschisă".

Întrebat dacă liderii PNL la nivel local ar putea trece peste tensiunile existente cu PSD pentru a face acest compromis al listelor comune, Nicolae Ciucă a spus că aceştia pot să facă "un sacrificiu personal" pentru o decizie luată majoritar în partid.

"Am discutat acest aspect şi am ţinut cont de fiecare dată de ce se întâmplă la nivel local, iar atunci când vine vorba de interesul unei filiale sau a alteia, trebuie să avem în vedere care este interesul partidului şi care este interesul electoratului. Ca atare, fiecare dintre cei care au astfel de probleme la nivel local pot să facă un sacrificiu personal astfel încât să urmeze calea care va fi acceptată majoritar la nivelul partidului", a mai explicat Ciucă.

Întrebat dacă se poate ajunge în situaţia în care PSD şi PNL să aibă un singur candidat pentru alegerile prezidenţiale, Ciucă a explicat: "Mai este până acolo, dacă discutăm de o coerenţă a abordării întregului an electoral, poate să ajungă şi în acest punct".

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marţi, cu ocazia unei vizite în judeţul Vrancea, că există discuţii privind posibilitatea unor candidaturi pe liste comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor.

Liderul PSD a afirmat că are o bună colaborare cu liberalii, dar a amintit şi despre o serie de probleme din trecut.

"Normal că există discuţii, facem politică. Eu cred că atât PSD, cât şi PNL, au adus o stabilitate în România. N-aş vrea să vă reamintesc contextul când a intrat PSD la guvernare. Era plină criză socială şi era o incoerenţă guvernamentală acută, da? Ăsta este adevărul, nu vreau să-i deranjez sau să-i supăr pe colegii mei. (...) Lucrurile funcţionează, dar trebuie să spunem câteodată şi adevărul", a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă susţine varianta unui candidat comun PSD-PNL pentru alegerile prezidenţiale, prim-ministrul a răspuns: "Fac politică. (...) Eu aş merge şi la Comisia Europeană să avem candidat comun".