Ciucă: România are potenţial să performeze în trei domenii: energetic, agricultură şi industria IT&C

Şeful Executivului a participat, joi seară, la Forumul AMCHAM CEO BUSINESS, eveniment organizat în contextul împlinirii a 30 de ani de activitate a AMCHAM în România.

"Daţi-mi voie să vă mulţumesc pentru întreaga activitate şi vă urez mulţi ani înainte, mai spornici şi cu investiţii mai multe. (...) Aţi investit, dar mai e loc. Ca atare, noi facem tot ceea ce trebuie ca să asigurăm spaţiul de investiţii. (...) Activitatea echipei guvernamentale şi dialogul constant ce defineşte relaţia noastră au arătat susţinerea Guvernului pe care-l conduc pentru mediul de afaceri şi pentru investiţiile orientate spre dezvoltare. (...) Continuaţi să aveţi încredere în România, în potenţialul şi oportunităţile pe care economia noastră le oferă. (...) România are resurse, are forţă de muncă bine pregătită (...) avem potenţial să performăm, cel puţin, în trei domenii. Şi anume, domeniul energetic, România are potenţial pentru dezvoltarea domeniului energetic mai mult decât ne gândim noi astăzi", a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul a adăugat că, totodată, România are un potenţial agricol imens.

"Este inacceptabil ca o ţară, care este considerată de toate celelalte ţări din Europa ca fiind coşul de pâine al Europei, să importe produse alimentare, iar deficitul de balanţă comercială să fie foarte puternic impactat de importul de bunuri, servicii, produse alimentare. Ca atare, agricultura şi industria alimentară reprezintă al doilea domeniu prioritar, din perspectiva mea pentru ceea ce ar trebui să constituie şi atenţia mediului de afaceri, pentru că de aici putem să aducem bani la buget şi să realizăm creştere economică, adăugând valoare producţiei noastre agricole. Nu este nici puţină, nici într-un segment limitat, este foarte diversificată şi ne poate asigura tot ce avem nevoie", a declarat Ciucă.

Şeful Executivului a punctat că al treilea domeniu prioritar în reprezintă industria IT&C şi tehnologia.

"Aici, de asemenea, există potenţial pentru tot ceea poate să însemne domeniul dumneavoastră de interes", a adăugat el.

Premierul a subliniat şi faptul că România oferă stabilitate politică.

" Stabilitatea politică este cea care, din punctul meu de vedere, a asigurat încrederea în dialog. Ne-a permis să luăm decizii, poate nu cele mai bune de fiecare dată, dar într-un cadru foarte bine agregat politic am putut uneori să revenim, alteori să modificăm. Iată că, prin deciziile politice, prin dialogul pe care l-am avut cu societatea civilă, cu mediul de afaceri, am asigurat acea predictibilitate şi aliniere a politicilor noastre la noile strategii europene. Dincolo de alinierea la strategiile europene, iată-ne astăzi discutând şi despre alinierea politicilor noastre la Parteneriatul Strategic România-Statele Unite. Nu ştiu cât am fost de convingător în ceea ce priveşte atractivitatea ţării noastre pentru mediul de afaceri şi în mod deosebit pentru investitorii americani, dar sunt convins că din datele şi cifrele pe care dumneavoastră le accesaţi cu uşurinţă vedeţi mai mult decât văd eu, nefiind priceput în ale business-ului, şi veţi face în aşa fel încât la cele trei îndemnuri la investiţii să mai adăugaţi încă două-trei, astfel încât anul viitor să vorbim de schimburi economice între România şi SUA mai mari de 5,3 miliarde", a mai declarat Ciucă.