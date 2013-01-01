Daniel Băluță: Mă gândesc cu foarte mare atenție la o candidatură la funcția de primar general al Capitalei

'Sunt într-o perioadă în care mă gândesc cu foarte mare atenție la această idee și sunt convins că în cel mai scurt timp voi ajunge la o concluzie și o voi exprima public. (...) După ce va exista o ordonanță, o hotărâre de Guvern în acest sens, împreună cu un calendar asociat, împreună cu colegii mei ne vom putea pronunța în legătură cu a candida sau a nu candida', a afirmat Băluță, marți, într-o conferință de presă.

El a evidențiat că Bucureștiul are nevoie de un program coerent, de oameni care îi cunosc problemele și au obținut rezultate.

'Nu cred că avem nevoie de supereroi, nu cred că avem nevoie de oameni care nu au cum să cunoască atât de bine specificul acestui loc, (...) mai important este să rezolvăm problemele, decât să ne luptăm pentru poziții, pentru funcții, pentru lucruri de genul acesta. Asta este ceea ce eu cred și sunt convins că, în umătoarele zile, săptămâna următoare, se vor aduce clarificări importante în această direcție', a explicat Daniel Băluță.