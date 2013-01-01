Ciucu despre prezența președintelui la coaliție: A discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esențiale

Potrivit prim-vicepreședintelui PNL Ciprian Ciucu, șeful statului 'a venit, a discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esențiale și a plecat'.

'Nu, nu e niciun scandal. Discutăm civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul președinte a venit, a discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esențiale și a plecat', a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook, precizând că a scris 'în direct, asumat, nu pe surse, din ședința coaliției'.

Discuțiile din cadrul coaliției de guvernare vizează măsurile care ar urma să fie incluse în Pachetul 2 de reformă.

Președintele Nicușor Dan participă, marți seara, la Palatul Cotroceni, la recepția organizată cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române, care s-a desfășurat timp de două zile la București.