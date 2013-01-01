Ciucu despre prezența președintelui la coaliție: A discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esențiale
Președintele Nicușor Dan a fost prezent, marți după-amiază, vreme de mai bine de o jumătate de oră, la Palatul Victoria, unde era programată să înceapă o ședință a coaliției de guvernare.
Potrivit prim-vicepreședintelui PNL Ciprian Ciucu, șeful statului 'a venit, a discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esențiale și a plecat'.
'Nu, nu e niciun scandal. Discutăm civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul președinte a venit, a discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esențiale și a plecat', a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook, precizând că a scris 'în direct, asumat, nu pe surse, din ședința coaliției'.
Discuțiile din cadrul coaliției de guvernare vizează măsurile care ar urma să fie incluse în Pachetul 2 de reformă.
Președintele Nicușor Dan participă, marți seara, la Palatul Cotroceni, la recepția organizată cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române, care s-a desfășurat timp de două zile la București.
