Ciucu, întrebat despre o candidatură la Primăria Capitalei: Vreau să văd că Guvernul își asumă o dată a alegerilor

| 19 aug, 17:35

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marți că vrea ca Guvernul să-și asume o dată a alegerilor pentru Primăria Capitalei și după aceea va face precizări despre o candidatură pentru un mandat de primar general.



Întrebat la finalul unei ședințe a conducerii PNL dacă își asumă o candidatură la Primăria Capitalei sau există mai degrabă șanse pentru negocierea unui candidat comun de dreapta, el a subliniat că în acest moment nu va comunica nimic.

''În acest moment noi nu comunicăm nimic în ceea ce privește Primăria Capitalei. Voi comunica, inclusiv eu personal, dacă voi avea ceva de comunicat din momentul în care va fi stabilită data alegerilor. E foarte important, avem deja sondaje și comandate de alții și comandate de către noi. Știm destul de bine cum stăm în acest moment, dar prefer să nu comunic în acest moment în ceea ce privește Primăria Capitalei. (...) Vreau să văd că Guvernul își asumă în primul rând o dată a alegerilor, să o anunțe public, după care putem să discutăm despre asta'', a precizat Ciucu.

Întrebat dacă a avut o discuție până acum cu PSD privind calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei, el a spus că, personal, nu a avut o astfel de discuție. ''Știu că s-a deschis subiectul în coaliție în urmă cu vreo două săptămâni și după care n-au mai venit la coaliție'', a adăugat Ciucu.

În ceea ce privește referendumul pentru București, inițiat de Nicușor Dan înainte de a fi ales președinte, Ciucu a afirmat că ''trebuie să fie asumat de către cineva'' și că prioritare sunt reformele.

''Trebuie să fie asumat de către cineva. Dar acum, în acest moment, ne concentrăm pe pachetul 2, ne concentrăm pe reformele de care România are nevoie, după care o să discutăm și despre reforma Bucureștiului'', a spus Ciprian Ciucu.

