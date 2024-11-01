Ciucu spune că AUR a avut cerințe de bun simț și că ia în calcul o expropriere etapizată la Parcul IOR

Edilul a precizat vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PMB, că solicitările AUR sunt 'de bun simț', dar că Primăria Capitalei nu are în prezent fonduri pentru plata stimulentelor. În ce privește exproprierea din Parcul IOR, aceasta s-ar putea realiza etapizat.

'O să gândim ceva, pe modelul de la Sectorul 6, Parcul de la Sere, unde am făcut astfel de exproprieri. O să gândim ceva în timp, o bucățică, astfel încât să fie gestionabil bugetar. În fiecare an poate reușim, pe parcele, să începem o astfel de expropriere. Dar să facem o expropriere care înseamnă 60 de milioane de euro dintr-o dată (...) cred că nici AUR nu și-ar dori acest lucru. Adică, din bani publici să îi îmbogățim pe unii. O să gândim ceva etapizat', a spus el.

De asemenea, nu există bani nici pentru plata stimulentelor datorate persoanelor cu dizabilități, a arătat edilul.

'Dacă se votează legea bugetului în forma propusă de Guvern (...), vom găsi bani și vom putea face lucruri. Dar așa... eu am emoții luna aceasta că vom putea plăti salariile. Aici am ajuns. Aici am fost aduși', a mai spus el.

Ciucu a răspuns și criticilor legate de nota de serviciu din 20 februarie, conform căreia directorii direcțiilor din PMB pot oferi informații consilierilor generali doar în baza aprobării primarului. El a explicat că și predecesorii săi au semnat note similare, pentru a fi la curent cu informațiile furnizate de aparatul de specialitate. Ciucu a mai declarat că este dispus să revoce nota respectivă sau să îi dea o formă 'mult mai light', dacă asta îi va aduce pe reprezentanții AUR la ședințele CGMB.

'Eu nu am o problemă să aibă acces direct la informații, fără să văd eu. O s-o schimb, poate, în sensul în care să fiu și eu informat, ca să știu ce iese din primărie. (...) Mi-a fost adusă. Nu am gândit-o eu. A avut aceeași formă la toți primarii de dinaintea mea', a explicat el.

În ce privește transferurile de la Primăria Sectorului 6, Ciprian Ciucu a subliniat că acestea au fost realizate în mod legal. El a menționat că a convins 11-12 oameni de la Sectorul 6 să vină la PMB, având în vedere că aceștia sunt 'foarte buni profesioniști'. Edilul a adăugat că încearcă să convingă și alți câțiva angajați să vină la PMB și că este 'normal' și 'moral' să vină cu un 'minim de echipă' care să îl ajute să își îndeplinească mandatul.

Consilierii municipali AUR au anunțat, pe 25 februarie, că vor participa la ședințele Consiliului General al Capitalei doar dacă vor fi implementate o serie de proiecte, printre care acordarea stimulentelor datorate persoanelor cu dizabilități și exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR.

AUR solicită revocarea notei de serviciu din 20 februarie conform căreia directorii direcțiilor din PMB pot oferi informații consilierilor generali doar în baza aprobării primarului.

Ei cer, de asemenea, să fie prezentat în mod transparent 'tot fluxul de transferuri și detașări' dintre Primăria Sectorului 6 și PMB, desfășurat în mandatul primarului Ciucu, dar și în timpul mandatului interimar al lui Stelian Bujduveanu.

Celelalte cereri vizează: inițierea demersurilor pentru exproprierea celor 12 hectare retrocedate din Parcul IOR, alocarea imediată a stimulentelor pentru persoane cu dizabilități, transparentizarea contractelor de asistență juridică încheiate cu case de avocatură și revocarea celor care nu aduc un beneficiu 'real' bucureștenilor.