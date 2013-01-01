Claudiu Manda, mesaj pentru premierul Bolojan: Nu mai acceptăm șantajul; poți să pleci încotro vrei

Potrivit lui Manda, dacă Bolojan ar demisiona, există un protocol care prevede că PNL poate numi un al premier.

'Nu vrem să mai tăcem și nu vrem să mai rezonăm cu șantajul: dacă nu faci ca mine, dau repede pe surse că plec din funcția de prim-ministru. Poți să pleci încotro vrei, către nord, către sud, este libertatea domniei sale, dar nu ne sperii. Există un protocol, PNL poate să-și numească un alt prim-ministru, putem să continuăm lucrurile pe care le-am asumat în programul de guvernare, dar genul acesta necolegial nu este un lucru pe care să ni-l dorim', a spus Manda.

El a afirmat că sunt mulți colegi din partid care întreabă de ce PSD mai stă la guvernare, în condițiile în care partidul se luptă 'cu lozinci sau cu șantaj' din partea partenerilor de guvernare.

'Nu trebuie să le fie rușine că suntem PSD-iști. Au existat opinii diferite despre drumul pe care trebuie să meargă PSD. Unii spun că opoziția ar fi fost mai ușoară și o alegere comodă, însă PSD a ales altceva: responsabilitate, stabilitate și asumare. Am demonstrat de atâtea ori că se poate: se poate să creștem salariile, pensiile, salariul minim, puterea de cumpărare a românilor. Se poate să facem în același timp investiții în autostrăzi, drumuri expres, spitale regionale, infrastructură locală, apă, gaze. Și s-a putut atunci când PSD a guvernat. Se poate să performăm și pe plan extern. (...) Sunt mulți colegi care ne întreabă de ce mai stăm la guvernare. Și eu vreau să spun că am tăcut destul, i-am lăsat să ne critice prea mult. Am preluat guvernarea cu primul ministru PSD cu un deficit de 9% și am predat guvernarea tot cu un deficit de 9%. Dar am arătat că în cadrul acestui deficit se pot face investiții poate de 10%, că există resurse și pentru creșterea pensiilor și vă spun că nu ar trebui să ne fie rușine cu ce am făcut la nivel guvernamental sau la nivelul administrației publice locale. Suntem într-o situație în care am demonstrat și ne luptăm, din păcate, mai degrabă cu lozinci sau cu șantaj. E foarte simplu să vii cu lozinci 'vrem reformă și PSD nu vrea reformă', nu e greu să spui că vrei să faci ceva și PSD este împotrivă, când de fapt PSD dorește și modernizarea statului și reforme, dar dorește să facem lucrurile aplicat, nu pe picior, nu pe genunchi și nu sub șantaj', a mai spus Manda.

El a dat și câteva exemple în susținerea afirmațiilor - Ordonanța 52 sau legea privind pensiile din justiție.

'Și sunt lucruri pe care le știți toți din spațiul public: cum a venit Ordonanța 52, în care domnul Bolojan a permis să se citească pe bandă tot felul de modificări și ne-am trezit că nu există pentru administrația locală posibilitatea să cumperi hârtie pentru un certificat de naștere, pentru un certificat de deces sau pentru un certificat de căsătorie, că nu mai are nevoie să facă reparații, pentru că ei nu înțeleg că dacă există o groapă în asfalt, aceasta este reparație, dar bineînțels că au spus 'lasă că noi corectăm după'. Or genul ăsta de activitate nu arată că sunt profesioniști, ci mai degrabă superficiali, că își doresc să facă totul repede și numai cum vor ei. Așa au făcut și cu asumarea legii pentru modificarea pensiilor în justiție. Nu au vrut să aștepte avizul de la CSM doar ca să fie el repede primul, deși eu îl bănuiesc că poate că și-a dorit să nici nu treacă. Și atunci mai degrabă nu a vrut să îndeplinească o condiție formală. Dar el e curajos', a mai afirmat Manda.