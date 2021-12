Claudiu Năsui: ”Bugetul pentru anul 2022 este unul al minciunii şi al hoţiei. USR nu va vota acest buget!”

La rândul ei, deputata USR Cosette Chichirău a afirmat că cei din coaliţia PSD şi PNL au făcut bugetul pentru clientela politică şi nu pentru cetăţeni, pentru că, dacă ar fi stat altfel lucrurile, atunci USR era în continuare la guvernare, fiind un partid care a livrat lucrurile pe care le-a promis, până să fie scos de la guvernare.

„Bugetul pentru anul 2022 este un buget al minciunii şi al hoţiei, un buget care se bazează pe o mare minciună, anume faptul că vor creşte veniturile în ritmul la care le-aţi prognozat în buget. Domnul Câciu a impus din pix venituri care spune vor veni din combaterea evaziunii fiscale şi îmbunătăţirea colectării veniturilor la bugetul de stat. De ce faceţi asta? Pentru că vă doriţi să creşteţi cheltuieli cu venituri pe care nu le aveţi. Statul român are într-adevăr o mare problemă şi suntem în groapă. Avem o problemă cu cheltuielile, care au crescut enorm de mult. Aceeaşi poveste pe care o auzim an de an în acest Parlament, în momentul în care se votează bugetul şi se pun venituri fictive, care, evident, nu se realizează niciodată. USR nu va vota acest buget”, a afirmat Claudiu Năsui, în plenul reunit de miercuri unde este dezbătut proiectul de buget pentru anul viitor.

Cosette Chichirău a afirmat că PSD a dovedit cât a fost la guvernare în anii trecuţi că este un partid iresponsabil financiar şi fiscal, deoarece înainte de a veni pandemia, aveam deficit excesiv.

„Aş vrea să vă vorbesc despre deficitul bugetar şi despre traseul lui de-a lungul anilor. PSD a făcut deficit pe timp de creştere economică, astfel încât atunci când a venit pandemia nu am avut rezerve şi am intrat în deficit excesiv. PNL a adus la guvernare un partid dezinteresat de discplină financiară şi fiscală. PSD a demonstrat că e iresponsabil financiar şi fiscal, iar prezenţa PSD într-o poziţie dominantă în coaliţie înseamnă că nu veţi reuşi să vă încadraţi în ţinta de deficit de 5,8%. Auzim an de an aceleaşi promisiuni – fix aceleaşi: vom face autostrăzi, spitale, şcoli. An de la zero şi totuşi an de an avem bugete mari. Vrem să vedem că Guvernul face bugetul pentru români şi nu pentru clientela de partid. Însă coaliţia PSD-PNL face pentru clientela de partid, nu-i aşa? Pentru că altfel ar fi fost USR şi acum la guvernare. USR la guvernare a livrat. Domnilor şi doamnelor din PSD şi PNL aflaţi la guvernare, vrem să vedem rezultate în acest an pentru că aveţi un buget mare şi trebuie să livraţi. Vrem să vedem că livraţi pentru cetăţeni şi nu pentru clientela de partid”, a explicat Chichirău.

Camera Deputaţilor şi Senatul dezbate şi votează, în plenul reunit de miercuri, proiectul bugetului de stat pentru 2022 şi proiectul bugetului asigurărilor sociale pentru 2022.