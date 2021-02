Costel Alexe, despre dosarul DNA: Voi demonstra că sunt nevinovat şi că nu am comis nicio ilegalitate

"Am precizat încă de pe 4 ianuarie că nu voi face referire la dosarul în care mă aflu, acest lucru urmând să îl fac în faţa anchetatorilor. Dacă voi fi trimis în judecată, voi proba în faţa judecătorilor ceea ce am spus întotdeauna - sunt nevinovat şi nu am comis nicio ilegalitate nici cât am fost ministru şi, evident, nici după. În momentul de faţă doar atât vă spun: În 2024, şi eu şi ai mei colegi, toţi cei care astăzi suntem angrenaţi în administraţia publică locală, va trebui să dăm dovada măsurii noastre prin tot ceea ce am făcut. Eu mi-am luat angajamente în campania electorală, iar în 2024 sunt convins că toate acele angajamente le voi onora", a declarat duminică Costel Alexe, într-o conferinţă de presă, întrebat în ce măsură crede că ancheta DNA a adus prejudiciu de imagine instituţiei pe care o conduce şi partidului pe care îl reprezintă.



El a precizat că, din cauza dosarului DNA, se află într-o situaţie neplăcută, adăugând că va continua să îşi ducă la îndeplinire proiectele propuse pentru dezvoltarea judeţului.



"Din păcate nu sunt singurul, şi îmi pare rău pentru mine, la fel cum îmi pare rău că ieşenii sub o formă sau alta citesc tot felul de ştiri care spun lucruri neadevărate. (...) Nu cred că este plăcut pentru nimeni să ştie că face obiectul unei cercetări penale. Nici pentru mine. Eu atât vă spun, în 2024 voi da măsură pentru tot ceea ce am făcut pentru judeţul Iaşi", a susţinut Alexe.



Întrebat ce îi va răspunde preşedintelui Klaus Iohannis, după ce acesta a declarat că se aşteaptă ca Alexe să se autosuspende din funcţie dacă va fi urmărit penal, acesta a spus: "Ai idee şi din ce funcţie? (...) Îl respect prea mult pe preşedintele Klaus Iohannis pentru a-i comenta deciziile. Ştiţi foarte bine că este persoana publică pe care o apreciez foarte mult şi evident din acest motiv nu sunt în măsură să comentez declaraţiile domnului preşedinte Iohannis", a replicat Costel Alexe.



Potrivit unui comunicat al DNA, în luna ianuarie a fost începută urmărirea penală pe numele lui Costel Alexe, pentru luare de mită şi instigare la delapidare. Alexe ar fi primit mită 22 de tone de produse de tablă pe vremea când era ministru al Mediului, pentru alocarea cu titlu gratuit către un combinat siderurgic a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

