Crin Antonescu a dat o declaraţie la Securitate, în 1988, despre un prieten care a încercat să fugă din ţară

”Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securităţii”, a afirmat Crin Antonescu, cerând CNSAS să facă publică declaraţia pe care a făcut-o despre un bun prieten care a încercat să fugă din ţară.

”Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securităţii, cu atât mai puţin am făcut Poliţie Politică. Nu am avut de altfel nicio relaţie cu Securitatea decât în calitate de urmărit”, a declarat Antonescu, marţi, în conferinţa de presă.

El a explicat cum a ajuns să dea declaraţie la Securitate.

”În 1987, un prieten al meu foarte bun, mă aflam atunci la Tulcea, era inginer, nu profesor, a plecat într-o excursie în Bulgaria şi de acolo a încercat să plece în Austria, nereuşind acest lucru şi fiind capturat de către organele de ordine din Bulgaria, adus ulterior în România. La plecare a lăsat câteva obiecte personale pentru trei prieteni sau patru foarte apropiaţi. Toţi cei trei pentru că le lăsase cu nume, cu etichete obiectele respective, am fost chemaţi în calitate de urmăriţi la Securitate să dăm declaraţii despre acest lucru. M-am prezentat şi eu în calitate de urmărit. Am dat o declaraţie în care nu am oferit nicio informaţie specială decât că sunt prieten cu persoana respectivă, că ştiam că pleacă într-o excursie în Bulgaria, că nu ştiam ce intenţie are, ceea ce era adevărat şi atât şi nimic mai mult”, a afirmat Antonescu.

Antonescu a explicat că în anul următor prietenul său a reuşit să fugă din ţară şi el a fost singurul care a ştiut acest lucru.

”Foarte interesant este că persoana respectivă în anul următor în 1988, a avut o nouă tentativă de data aceasta a reuşit, din fericire, de a părăsi ţara. Eu am fost singura persoană care am ştiut despre intenţia lui. El a avut atâta încredere în mine încât mi-a spus ce ar trebui să facă, mi-a lăsat misiunea să-i anunţ părinţii, ceea ce am şi făcut. Omul a traversat în Iugoslavia, a stat în lagăr o vreme şi după aceea a plecat în Canada, unde trăieşte şi astăzi. Eu nu numai evident că n-am oferit nicio informaţie Securităţii, ci mi-am asumat acest risc, am anunţat după termenul pe care îl stabiliserăm împreună de două sau trei săptămâni, i-am informat părinţii că el a plecat de fapt din ţară şi nu se mai îmtoarce şi asta este tot”, a afirmat Antonescu.

El a adăugat că a fost o victimă a Securităţii şi nu un colaborator al acesteia.

”Eu, în legătură cu această declaraţie, chemat la Securitate în calitate de urmărit şi în care nu dau nicio informaţie împotriva acestui om, cer doar ca această declaraţie să fie făcută publică, nu am absolut nimic de ascuns, am fost o victimă a Securităţii, nicidecum un colaborator, cu atât mai puţin un colaborator al Securităţii în calitate de poliţie politică. Eu înţeleg că într-o campanie electorală se poate întâmpla multe lucruri. Ăsta mi se pare totuşi unul dintre cele mai mizere. Şi încă o dată cer CNSAS-ului să publice această declaraţie. Nu am nicio altă formă de colaborare cu Securitatea, asta nu e o formă de colaborare cu Securitatea. Spun celor care nu ştiu sau reamintesc celor care ştiu, care au trăit acele vremuri, că nu era facultativ să te prezinţi dacă erai convocat la Securitate şi că asta figurează probabil, nu ştiu, dar figurează probabil în dosarele Securităţii cu explicaţii foarte clare şi doar la calitatea mea de urmărit”, a mai transmis Antonescu.

El a menţionat că în urmă cu mai mulţi ani fostul preşedinte Traian Băsescu a făcut o acuzaţie în legătură cu acest lucru.

”Nu am furnizat niciodată nimănui nici Securităţii informaţii care să dăuneze cuiva, mai mult decât atât, l-am acoperit pe prietenul meu, aş putea fi acuzat de tăinuire dacă vechea securitate ar reveni în funcţie. Nu am absolut nimic ascuns în legătură cu acest lucru. Sunt un om care în permanenţă a avut trecutul şi sub acest aspect şi sub altele la vedere. Mi-aduc aminte că a fost o încercare a fostului preşedinte Traian Băsescu mulţi ani în urmă, nu ştiu, 15-20, a făcut o aluzie sau chiar o acuzaţie, am ieşit public, i-am cerut dovezi, nu le-a produs pentru că nu putea să le producă”, a mai declarat Crin Antonescu.

Antonescu a mai declarat că are senzaţia că ”lucrurile nu merg bine pentru unii în campanie” şi că are tot dreptul să nu permită asupra sa nicio suspiciune şi nicio calomnie.