Cseke Attila: Am lucrat la eficientizarea structurilor autorităților locale pe baza datelor de până la începutul săptămânii

'Ministerul Dezvoltării nu a produs și nu va produce fake-uri. Am lucrat la eficientizarea structurii autorităților locale pe baza datelor de care dispuneam până la începutul acestei săptămâni, date care nu se refereau la posturi ocupate. De ieri, am început să avem și date care conțin cifre referitoare la posturi ocupate', a precizat Cseke Attila.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că o reducere cu 25% a numărului maxim de posturi aprobate la nivelul administrației publice locale ar avea efecte 'aproape nule', deoarece ar fi vorba despre posturi vacante sau care nici măcar nu au fost înființate.

'Atunci când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25%, mi-am dat seama că, de fapt, facem ce am mai făcut: le spunem oamenilor că vom face reduceri ale căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic n-au fost înființate sau posturi vacante, iar efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule. Am văzut asta de mai multe ori și nu-mi pot permite, în situația în care este România, să vin cu astfel de soluții în fața cetățenilor, în calitate de prim-ministru', a spus Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Detaliind situația, premierul a spus: 'Când a apărut propunerea de 25% de reducere, lucrurile sunau bine. Dar eu sper că a fost o propunere eronată, care nu s-a bazat pe o analiză reală și, știți, atunci când propui reduceri, dacă ne gândim foarte bine, trebuie să ai niște reacții. În momentul în care vezi că n-ai nicio reacție, trebuie să-ți pui întrebarea ce se întâmplă. Și, făcând o analiză reală și cinstită a efectelor, am constatat că această propunere a Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25%... Cum să o numesc? Era un fake în realitate, adică efectele de reducere erau aproape nule', a susținut Bolojan.

Potrivit acestuia, este corect și cinstit să existe aceste date - 'nu sunt perfecte, nu sunt cu mare acuratețe, dar e oglindă pentru prima dată a administrației din România'.

'Și veți vedea județe în care, dacă s-ar aplica o reducere de 15% pe țară, cum este județul Bihor, reducerea în administrația la Bihor va fi de 3%. Înseamnă că au făcut ceva. Altele poate au procente mai mari. Veți vedea localități în care nu trebuie să reducă nicio persoană. Dimpotrivă, pot să facă angajări dacă vor, dacă este cazul. Și vom vedea localități care trebuie să se întrebe de ce trebuie să reduc posturi. Sigur, discuția e mai complexă', a adăugat el.