Cseke Attila: Construirea de locuințe, una dintre prioritățile Ministerului Dezvoltării

02 oct, 17:51

Identificarea celor mai eficiente soluții față de provocările cu care cetățenii din România și din Uniunea Europeană se confruntă în asigurarea celor mai adecvate condiții de locuire, în contextul în care criza locuințelor reprezintă o problemă din ce în ce mai mare în Europa, a fost una dintre concluziile întrevederii care a avut loc, joi, la Bruxelles.

 

'Uniunea Europeană are pentru prima dată un comisar pentru locuire, ceea ce demonstrează că, la nivelul Uniunii, se pune un accent mai mare pe aceste politici publice. Am discutat cu comisarul Jorgensen despre grija pentru toți membrii comunității, și cei tineri, și cei vârstnici, și am căutat împreună soluții pentru locuințe pentru tinerii aflați la început de carieră, locuințe pentru persoanele defavorizate social și pentru persoanele vârstnice', a precizat ministrul Dezvoltării, conform unui comunicat de presă.
El a amintit că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțează construirea de locuințe pentru tineri, persoane care lucrează în învățământ și în domeniul sanitar, locuințe de serviciu și locuințe pentru membrii comunităților defavorizate, atât din buget național, cât și din fonduri europene.
Totodată, pentru crearea unui climat sigur de locuire, ministerul asigură finanțarea unor programe de reabilitare a locuințelor, de consolidare a celor care prezintă vulnerabilități la risc seismic, precum și de eficientizare energetică, se menționează în comunicat.

 

Ministrul Sănătății cere alte demisii la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași

02 oct, 17:56
Moșteanu: Proiectul privind pregătirea populației pentru apărare are ca obiectiv întinerirea rezervei Armatei

02 oct, 17:55
Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Suediei despre descurajarea de către NATO a amenințărilor ruse

02 oct, 17:53
