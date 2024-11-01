Homepage » Actual

Cseke Attila: Trebuie să aprobăm acest pachet pe administraţie şi suntem la ultimele finisaje

| 11 feb, 18:30

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că Guvernul trebuie să aprobe acest pachet de reformă pe administraţie şi sunt la ultimele finisaje, astfel încât să evite orice viciu de neconstituţionalitate, pentru a putea fi promovat ca Ordonanţă de urgenţă.

 

”Pe masă avem acest pachet de administraţie, din iulie-august anul trecut. Am mai declarat şi susţin în continuare că era foarte bine, sau era mult mai bine, pentru situaţia politică, inclusiv a coaliţiei, ca acest pachet să fie intrat în vigoare anul trecut, să fi avut măsuri prin care şi statul îşi reduce din cheltuielile publice, pentru că aceste măsuri de reducere a cheltuielor statului sunt necesare şi eu cred că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem pe masă. Pe masă avem acest pachet şi acest pachet trebuie să fie promovat, într-un fel sau altul, în zilele următoare”, a spus ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Întrebat dacă o reorganizare administrativă este în continuare respinsă de UDMR, Cseke Attila a răspuns: ”De ce credeţi că este indicat din punct de vedere administrativ sau politic ca să lansăm tot felul de alte teme, să ne apucăm de altceva decât ceea ce avem pe masă? Noi avem pe masă acest pachet pe administraţie şi noi pe acesta dorim să-l promovăm”.
El a menţionat că obiectivul coaliţiei, pentru care există acord, este acest pachet pe administraţie.
”Deci noi trebuie să implementăm, trebuie să aprobăm acest pachet şi suntem la ultimele finisaje, astfel încât să evităm orice viciu de neconstituţionalitate, pentru a putea fi promovat ca Ordonanţă de urgenţă”, a arătat Cseke Attila.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Rogobete

Rogobete: Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate

11 feb, 18:32
Citeşte mai departe
Bolojan

Bolojan: Ne-a împachetat realitatea; nu s-a inventat să corectezi asemenea deficite și toată lumea să fie fericită

10 feb, 19:37
Citeşte mai departe
Dominic Fritz

Dominic Fritz anunță că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: Nu am nimic să-mi reproșez

10 feb, 19:35
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Ross ''the Boss'' Friedman, membru fondator al trupelor The Dictators și Manowar, diagnosticat cu SLA

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
ursula
Acordul UE-Mercosur, aprobat definitiv de Consiliul UE. Von der Leyen este 'nerăbdătoare' să-l semneze
miruta
Miruță: Costul zborului la Paris cu avionul Spartan - 30.000 de euro; în perioada 2023-2024 - de 6 ori mai mare
fifor
Fifor (PSD): Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” nu este o confuzie inocentă
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Angajații Guvernului îl reclamă pe consilierul lui Bolojan la CNCD: „Discurs degradant și stigmatizant” (Document)
h
Preşedintele Senatului, declarații tăioase după ce verdictul pe Legea pensiilor speciale a fost amânat din nou
h
Ce au decis judecătorii în cazul spionului româno-moldovean, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus
economica.net
feminis.ro
h
Ross ''the Boss'' Friedman, membru fondator al trupelor The Dictators și Manowar, diagnosticat cu SLA
h
Actrița Catherine O'Hara a murit din cauza unei embolii pulmonare
h
Chappell Roan a rupt legăturile cu agentul său, Casey Wasserman, al cărui nume apare în dosarele Epstein
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ