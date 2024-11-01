Cseke Attila: Trebuie să aprobăm acest pachet pe administraţie şi suntem la ultimele finisaje
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că Guvernul trebuie să aprobe acest pachet de reformă pe administraţie şi sunt la ultimele finisaje, astfel încât să evite orice viciu de neconstituţionalitate, pentru a putea fi promovat ca Ordonanţă de urgenţă.
”Pe masă avem acest pachet de administraţie, din iulie-august anul trecut. Am mai declarat şi susţin în continuare că era foarte bine, sau era mult mai bine, pentru situaţia politică, inclusiv a coaliţiei, ca acest pachet să fie intrat în vigoare anul trecut, să fi avut măsuri prin care şi statul îşi reduce din cheltuielile publice, pentru că aceste măsuri de reducere a cheltuielor statului sunt necesare şi eu cred că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem pe masă. Pe masă avem acest pachet şi acest pachet trebuie să fie promovat, într-un fel sau altul, în zilele următoare”, a spus ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Întrebat dacă o reorganizare administrativă este în continuare respinsă de UDMR, Cseke Attila a răspuns: ”De ce credeţi că este indicat din punct de vedere administrativ sau politic ca să lansăm tot felul de alte teme, să ne apucăm de altceva decât ceea ce avem pe masă? Noi avem pe masă acest pachet pe administraţie şi noi pe acesta dorim să-l promovăm”.
El a menţionat că obiectivul coaliţiei, pentru care există acord, este acest pachet pe administraţie.
”Deci noi trebuie să implementăm, trebuie să aprobăm acest pachet şi suntem la ultimele finisaje, astfel încât să evităm orice viciu de neconstituţionalitate, pentru a putea fi promovat ca Ordonanţă de urgenţă”, a arătat Cseke Attila.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
11 feb, 18:32
Bolojan: Ne-a împachetat realitatea; nu s-a inventat să corectezi asemenea deficite și toată lumea să fie fericită
10 feb, 19:37
Dominic Fritz anunță că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: Nu am nimic să-mi reproșez
10 feb, 19:35
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Ross ''the Boss'' Friedman, membru fondator al trupelor The Dictators și Manowar, diagnosticat cu SLA
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57