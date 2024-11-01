Homepage » Actual

Rogobete: Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate

| 11 feb, 18:32

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că este ”total împotriva” tăierii pauşale cu 10% a salariilor în sistemul de sănătate, însă susţine plata în funcţie de performanţă. ”Chiar dacă fac parte din acest guvern, eu recomand contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă să se uite la un pacient intubat, în comă, pentru că doar atunci va înţelege ce înseamnă demnitatea umană”, susţine el.

 

”Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate. Sunt pentru criterii de performanţă, sunt pentru plata în funcţie de performanţă şi am avut n întâlniri cu sindicatele pe această temă, dar mă declar total împotriva acestei abordări pur contabile în care salariile sau veniturile personalului medical să fie reduse cu 10% fără să se ţină cont de particularităţile sistemului de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.
Potrivit ministrului, sistemul de sănătate ”este, înainte de toate, o zonă de siguranţă naţională, în al doilea rând aici nu vorbim despre un Excel în care nişte calcule ies frumos, vorbim despre viaţa unor oameni care pot fi puşi în pericol dacă nu suntem atenţi la aceste nuanţe şi la aceste detalii”.
El a arătat, răspunzând unei întrebări, că în ordonanţa de urgenţă pusă în transparenţă publică la Ministerul Dezvoltării sistemul de sănătate este pus ”pe acelaşi palier cu toată administraţia”.
Rogobete a subliniat că se opune acestor tăieri de 10 procente în ceea ce priveşte salariile din sănătate.
”100% şi, chiar dacă fac parte din acest guvern, eu recomand contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă să se uite la un pacient intubat, în comă, pentru că doar atunci va înţelege ce înseamnă demnitatea umană”, a conchis el.

 

