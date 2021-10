Dacian Cioloş, ales preşedinte al USR PLUS în urma votului online, la diferenţă de câteva sute de voturi faţă de Dan Barna

Dacian Cioloş afirmă că rezultatul alegerilor interne "arată că nu există aceste falii între foşti USR-işti şi foşti PLUS-işti şi că putem lucra împreună". "Trebuie să ne propunem să câştigăm alegerile prezidenţiale şi alături de asta câştigarea celorlalte alegeri, locale, parlamentare, ca să putem asigura fără alte compromisuri modernizarea pe care am promis-o încă de când am înfiinţat acest proiect", susţine el.

Fostul co-preşedinte al USR PLUS Dan Barna afirmă că formaţiunea va rămâne, de luni, "acelaşi partid solid, solidar, vertical, care a adus în România reformă". "Deşi avem acest rezultat care nu mă bucură în mod particular, continuu să spun şi să îi mulţumesc lui Dacian Cioloş pentru faptul că USR PLUS a fost decizia corectă şi necesară", a susţinut el.

Conform rezultatelor anunţate vineri seară, într-o conferinţă de presă, de către purtătorul de cuvânt al USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, Dacian Cioloş a fost ales cu 19.603 voturi, în timp ce Dan Barna a primit 18.908 voturi.

Au votat 38.511 din 44.540 de persoane cu drept de vot.