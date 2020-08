Dan Cristian Popescu anunţă că va candida la Primăria Sectorului 2, chiar dacă nu are sprijinul PNL

„Proiectul meu politic este legat de Sectorul 2, de cetăţenii din Sectorul 2 şi de proiectele pe care le-am început aici şi pe care vreau să le continuu. Mi-aş fi dorit să fiu astăzi susţinut de partidul pentru care am depus efort politic, pentru care am candidat şi în 2016, dar care astăzi a ales să nu aibă un candidat pentru Sectorul 2. A fost o negociere politică pe care, personal, nu am înţeles-o, dar nu am cum să nu ţin cont de ea. În această situaţie, sunt obligat că candidez pentru Primăria Sectorului 2, pentru că dacă nu aş candida, fostul primar Neculai Onţanu ar deveni din nou primarul Sectorului 2”, a declarat Dan Cristian Popescu, joi într-o conferinţă de presă.

Acesta a precizat că Neculai Onţanu, cât a fost primar la Sectorul 2 a făcut foarte multe lucruri ciudate, cum ar fi nişte retrocedări suspecte, poate chiar ilegale ale unor terenuri.

„Dânsul a condus foarte mult această comunicate. A făcut foarte multe lucruri reprobabile. Sunt sute de hectare de terenuri retrocedate în condiţii ciudate, suspecte sau chiar ilegale. Dacă nu aş face acest lucru, pentru care sunt dispus să negociez cu oricine doreşte să mă susţină, domnul Onţanu ar ajunge primar şi acest lucru ar face să ducă Sectorul 2 cu 20 de ani în urmă, în anul 2000, atunci când dânsul a devenit primar”, a adăugat Popescu.

El a mai spus că este dispus să candideze chiar şi independent, dacă nu va fi susţinut în proiectele sale.

„Sacrificiul pe care sunt dispus să îl fac, să candidez chiar şi independent, dacă nu voi găsi susţinere pentru proiectele mele, este legat de continuarea acestor proiecte. Este miza mea politică şi aceasta mă obligă să candidez, chiar şi independent. Dacă sunt partide care vor să mă susţină, voi intra în discuţii cu acestea în zilele următoare”, a conchis Dan Cristian Popescu.

PNL şi Alianţa USR-PLUS au făcut un protocol pentru susţinerea unor candidaţi comuni la primăriile de sector şi a lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei. Astfel, Clotilde Armand va fi candidatul USR la Primăria Sectorului 1, iar Radu Mihaiu la Primăria Sectorului 2. Din partea PLUS, la Sectorul 4 va candida Simona Spătaru.

PNL îl are candidat pe Adrian Moraru pentru Primăria Sectorului 3, pe Cristian Băcanu pentru Primăria Sectorului 5, iar Ciprian Ciucu va fi candidatul pentru Primăria Sectorului 6.

USR s-a opus unei candidaturi a liberalului Dan Cristian Popescu la Primăria Sectorului 2 şi a lui Dan Croitoru la Primăria Sectorului 5, care a şi anunţat că se retrage din competiţia internă.

Marcel Ciolacu a afirmat că Neculai Onţanu este candidatul PSD pentru Primăria Sectorului 2, iar viceprimarului general al Capitalei Aurelian Bădulescu va candida la Sectorul 3.