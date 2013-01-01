Homepage » Actual

Dan Nica: Trebuie luate măsuri decisive pentru reducerea prețului la energie electrică în România

| 22 oct, 19:02

Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegației PSD în Parlamentul European, a susținut în Parlamentul European că 'trebuie luate măsuri decisive acum, când nu este prea târziu', pentru reducerea prețului la energie electrică în România, avertizând că nivelul ridicat al tarifului afectează grav economia țării și competitivitatea acesteia, informează biroul de presă al eurodeputatului.

 

Potrivit eurodeputatului, prețul energiei electrice în România a ajuns recent la 150 de euro/MWh, de cinci ori mai mare decât în Spania, de trei ori mai mare decât în Franța și cu 40% mai mare decât în Germania.
'Consiliul European ar trebui să aibă ca temă principală competitivitatea economiei europene, dar, din păcate, în țara mea, România, ceea ce constatăm cu toții este că avem printre cele mai mari prețuri la energia electrică din Uniunea Europeană. Ieri, prețul era de 150 Euro MW/h, de 5 ori mai mare decât în Spania, de trei ori mai mare decât în Franța, cu 40% mai mare decât în Germania. Acest lucru face ca economia României să sufere foarte mult, pentru că aceste lucruri se regăsesc în prețul lipsei de competitivitate, pierderi de locuri de muncă și o situație grea', a declarat Dan Nica, în plenul Parlamentului European.
Liderul delegației PSD a afirmat că una dintre cauzele principale ale acestor diferențe de preț o reprezintă lipsa interconectărilor energetice între statele membre ale Uniunii Europene.
'Și toate acestea pentru că se refuză interconectarea României cu partea de vest, situație pe care o întâlnim și în Bulgaria și în Grecia. Interconectorul între Austria și Ungaria încă nu se face, la fel între Austria și Slovacia și această lipsă de acțiune din partea Comisiei Europene aduce prejudicii imense României. Acest lucru nu face decât să avem o creștere a extremismului și o situație de nemulțumire care poate fi rezolvată într-un singur fel - măsuri decisive acum, când nu este prea târziu', a mai spus europarlamentarul Dan Nica.

 

