Daniel Funeriu: Da, vreau să candidez la Preşedinţia României

”Da, vreau să candidez la Preşedinţia României”, a afirmat, joi seară, fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeniu, al cărui nume a fost vehiculat ca posibil candidat în alegerile prezidenţiale de anul viitor, potrivit gândul.ro.

Funeriu a precizat că, după situaţia din alegerile prezidenţiale, ”partidele politice, astăzi, sunt în situaţia în care trebuie să caute un candidat”.

Un alt nume vehiculat ca posibil candidat este cel al fostului lider PNL Crin Antonescu, despre care Funeriu a afirmat că ”e întors cu cheiţa de propriile ambiţii trecute şi neîmplinite”.

”Vrea un rol proeminent şi vrea să pozeze în viitor candidat”, a mai afirmat Funeriu.

”Crin Antonescu urmăreşte o influenţă politică pe care n-o mai are. S-a plasat în afara logicii politice. Propunerea de a avea un fost şef al serviciilor în postura de candidat la alegerile prezidenţiale (eduard Hellvig – alt posibil candidat – n.r.)…este una pe care am criticat-o. Propunerea este cel puţin neinspirată”, a mai declarat Funeriu.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, despre variante de prezidenţiabili din partea coaliţiei de guvernare, că ar putea fi Daniel David, profesor universitar, rectorul UBB, sau Daniel Funeriu, Toader Paleologu, Crin Antonescu, personalităţi care au şi capacitatea şi calitatea intelectuală şi calităţile umane, politice.

El a precizat că este important ca cei care vor forma guvernul să aibă un singur candidat la alegerile prezidenţiale şi că acestea ar putea fi organizare pe 16 martie, primul tur şi pe 30 martie, al doilea tur de scrutin.