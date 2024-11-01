Daniel Zamfir (PSD), către Bolojan: Ce vă îndrituieşte să acţionaţi ca ”Vodă prin lobodă”, după bunul plac?

”Eu înţeleg din această moţiune că e vorba despre asumarea mandatului Ministrului de Externe în legătură cu Acordul Mercosur. Dragi colegi, eu nu cred că e nevoie să se depună o moţiune simplă pentru a stabili dacă doamna ministru Ţoiu este sau nu adecvată pentru funcţia de ministru al Apacelui Externe. Cred că s-au adunat până acum suficiente probe că este total inadecvată acestei funcţii şi nu e singura. Vă rog să mă credeţi că nu este sub nicio formă un atac politic la doamna Ţoiu. Doar îmi exprim îngrijorarea sinceră faţă de modul în care este reprezentată România în politica internaţională”, a spus liderul senatorilor PSD în plen.

”Cu tot respectul pentru doamna ministru, pe unde s-o afla, dar sunt sigur că mă va asculta: De la începutul mandatului dvs, nu faceţi decât să vă plimbaţi prin diverse cancelarii cu pălăria căzută peste ochi. Mă refer, desigur, la o pălărie simbolică mult prea largă faţă de circumferinţa competenţei dumneavoastră în raport cu funcţia de ministru de Externe. La dumneavoastră, doamna ministru, diplomaţia se reduce la o colecţie de poze postate pe Facebook sau pe Instagram. Dacă mai aveţi şi norocul să vă întâlniţi cu vreun coleg senator bine conectat la Washington, să vă introducă în cabinetul vreunui congressman, credeţi că aţi dat lovitura. Nu vedem niciun obiectiv atins pentru România la întâlnirile externe. Singura mare realizare este poza. Poza dumneavoastră personală, alături, eventual, de vreo vedetă internaţională. Asta e gloria meschină pe care ne-o afişaţi. Ce nu înţelegeţi, doamna ministru, e că prin această atitudine provincială vă puneţi singură pe o poziţie de inferioritate faţă de omologii dumneavoastră. Nu e nimic glorios în asta, doamna ministru. Este lipsită demnitate, atât pentru dumneavoastră, dar mai ales pentru România pe care o reprezentaţi la astfel de evenimente”, a mai arătat Zamfir.

Senatorul PSD a subliniat că mandatul dat de Guvernul României pentru acordul MERCOSUR, pentru un vot care angajează România pentru 10 ani a fost ”un mandat fără mandat, de fapt. ”Fără o discuţie, măcar în coaliţie. Fără un studiu care să arate care sunt interesele şi mai ales obiectivele României. Asumarea publică a domnului prim-ministru pentru acest vot fără mandat o arată pe doamna Ţoiu ca fiind doar o unealtă”, a adăugat el.

Daniel Zamfir a mai spus că, în general ne-am obişnuit să numim Guvernele României după numele primului ministru, pentru a le distinge între ele dar e vorba de Guvernul României, nu al celui care îl conduce, temporar.

”Devine tot mai clar însă că domnul prim-ministru are impresia că e Guvernul său. A fost atât de lăudat la un moment dat, încât are impresia că i se cuvine să decidă singur, fără să se consulte şi fără să-i respecte pe cei din jurul său. În cazul Mercosur, a luat decizia pe persoană fizică. A luat Guvernul pe persoană fizică. A desconsiderat obiecţiile de specialitate ale Ministrului Agriculturii şi a încălcat procedura de aprobare a mandatului de reprezentare a României. A călcat în picioare acordul coaliţiei şi a luat decizii unilaterale, fără măcar să caute consensul cu ceilalţi parteneri. A încălcat, fără să-i pese, legea şi Constituţia care îl obligă să consulte Parlamentul într-o chestiune atât de importantă. Şi chiar dacă rolul Parlamentului este consultativ, procedura de consultare era obligatorie. Aşa prevede legea. A luat totul pe persoană fizică, fără consultări în Parlament, fără consultări în coaliţie, fără consultări cu cetăţenii. Mai mult decât atât, în mod stupefiant, Premierul a transmis chiar propriilor parlamentari PNL că nu are nevoie de ei să-i susţină măsurile, că nu le cere asta”, a mai spus Zamfir.

El a continuat: ”Şi atunci, domnule prim-ministru, în numele cui guvernaţi, ce credeţi că vă îndrituieşte să acţionaţi ca Vodă prin Lobodă după bunul plac? În astfel de condiţii, în calitate de lider al grupului PSD din Senat, îi transmit persoanei fizice, Ilie Bolojan, vremelnic prim-ministru, un lucru foarte clar: Dacă nu vă place această coaliţie, dacă nu respectaţi Parlamentul care v-a investit, dacă nu vă respectaţi partenerii din coaliţie, atunci, domnule prim-ministru, căutaţi-vă altă coaliţie împreună cu cei de la USR”.

Senatorul PSD a afimat că cei de la PSD nu pot răspunde politic pentru toate deciziile pe care le ia de unul singur, în dispreţul partidelor care l-au investit şi mai ales în dispreţul cetăţenilor care au votat actual la majoritate parlamentară.

”Şi să vă mai fie clar un lucru, domnule prim-ministru, cu tot respectul, când luaţi decizie de capăt dumneavoastră să nu vă aşteptaţi la susţinerea noastră. În privinţa Mercosur, PSD a votat deja acolo unde contează şi unde are efecte. Votul din Parlamentul European al celor 10 europarlamentari PSD a înclinat decisiv balanţa în favoarea fermierilor români”, a spus în final Daniel Zamfir.