David Popovici a strâns 173.000 de euro pentru o campanie caritabilă prin donarea echipamentului purtat la JO de la Paris

'Hope and Homes for Children România marchează în 2024 un moment istoric: desfășurarea celei mai mari campanii de donații cu cardul de la persoane fizice, pe durata a 40 de zile - 'Ambasador pentru Acasă'. Când construim o casă, construim un om'. În centrul campaniei s-au aflat cinci figuri publice de referință - David Popovici, Amalia Enache, Alexandru Tomescu, Mihai Morar și Marius Manole - care, prin implicarea lor, au devenit simboluri ale solidarității și susținerii pentru copiii vulnerabili din România. Printr-un gest simbolic, profund și emoționant, David Popovici - dublu campion mondial și olimpic la înot - și-a donat echipamentul purtat la festivitatea de premiere de la Jocurile Olimpice Paris 2024, transformându-l într-un mesaj de susținere și un îndemn la solidaritate. În doar 10 zile, David a mobilizat peste 8.000 de donatori și a strâns 173.000 de euro, dând un nou sens victoriilor sale din bazin, care au devenit victorii pentru copiii fără familie', se menționează în comunicat.



Sub umbrela campaniei, cei cinci ambasadori au reușit să mobilizeze în total 14.600 de persoane și 28 de companii, adunând împreună peste 590.000 de euro.



Cu acești bani, în noiembrie 2024, Hope and Homes for Children a demarat construcția unei case familiale în Sectorul 5 din București, pentru 11 copii cu nevoi speciale. Noua casă le va oferi nu doar un acoperiș deasupra capului, ci un spațiu adaptat nevoilor lor, în care să crească, să învețe și să-și dezvolte potențialul. Această casă marchează închiderea ultimului centru de plasament din Sectorul 5 al capitalei, un simbol al unui sistem învechit, care trebuie să lase loc unor soluții moderne și eficiente pentru protecția copilului.



În ultimii ani, David Popovici (20 de ani) a participat constant la diferite campanii caritabile, printre donațiile sale numărându-se și una dintre medaliile de aur cucerite de el la Campionatele Mondiale de natație din 2022.

