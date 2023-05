Destinații de luat în calcul pentru luna de miere

În funcție de buget și de zilele pe care le au libere, pot fi luate în calcul mai multe variante. Cei care preferă o vacanță exotică se gândesc cu siguranță la Maldive, în timp ce cei care doresc o vacanță mai scurtă, în Europa, pot lua în calcul orașe ca Paris ori Roma.

5 idei de locuri în care să mergeți în luna de miere

Maldive

O destinație aflată cu siguranță în mintea multor oameni care doresc o vacanță exotică. Maldive impresionează prin peisaje mirifice, nisipul fin și numeroasele excursii spectaculoase ce pot fi efectuate. Insulele din Maldive au un farmec aparte și orice ați alege cu siguranță va fi o locație de care vă veți îndrăgosti. Chiar dacă este percepută ca o destinație de lux, în Maldive se poate ajunge și cu bilete ce pleacă de la 400-500 de euro cu escală în Abu Dhabi, în timp ce cazarea pe insule poate fi atât accesibilă dar și ultra scumpă. În general, insulele cu localnici au tarife mai reduse la cazare și există oportunități de excursie pe alte insule ori resorturi de lux după achitarea unei taxe.

Roma

Un oraș definit pentru romantismul său, Roma este "Cetatea eternă", un loc în care poți sesiza o lecție de istorie la fiecare pas. Capitala Italiei merită luată la pas deoarece are o arhitectură cu totul și cu totul deosebită. În plus, mâncarea din Roma este pe placul multor oameni. Printre atracțiile turistice importante se află Fontana di Trevi, Panteonul, Bazilica Sfântul Petru și Castelul Sant'Angelo. Simbolul orașului este însă de departe Colosseumul. Cu o vechime de aproape 2.000 de ani, Colosseumul atrage anual în jur de 7 milioane de oameni. Este de departe simbolul orașului, motiv pentru care a putut fi văzut în numeroase filme, exemple elocvente fiind Spectre și Jumper. În plus, a apărut și în jocuri video precum Colosseum: Road to Freedom și Gladiator: Road to the Colosseum, dar și în sloturi video populare, precum Around the World, Gladiator Jackpot sau Gladiator Legends, disponibile cu mize reale și virtuale în secțiunea NetBet jocuri cazinou.

Bali

O altă destinație considerată exotică, Bali este un loc în care relaxarea trece la un nivel diferit. În Bali vă puteți reconecta cu natura, cu viața simplă și să vă bucurați de o experiență inedită. Un loc în care stresul nu este prezent, motiv pentru care mulți oameni iau în calcul această destinație pentru luna de miere și nu numai. Puteți vizita templul Pura Ulun Danu Bratan, alături de Pura Tanoh Lot. În plus, Bali este o destinație excelentă și pentru a vă bucura de plajă.

Paris

Acest oraș este considerat "orașul iubirii", un loc în care romantismul poate fi prezent în multe locuri. Spre exemplu, o cină romantică pe Senna este ceva ce merită să faceți dacă ajungeți în Paris. Ca obiective turistice, simbolul orașului este Turnul Eiffel, însă mai puteți să vizitați Muzeul Lucru, Arcul de Triumf și Musee d'Orsay. Mai mult, puteți merge și în afara orașului, în locuri idilice ca Muzeul Versailles și Disneyland.

