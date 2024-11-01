Dogioiu: România a solicitat prin Mecanismul RescEU aproximativ 5 zboruri pe ruta Dubai/Muscat-București/România

Ea a fost întrebată, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, despre demersurile întreprinse de autoritățile române pentru repatrierea asistată sau cu aeronave militare a cetățenilor români aflați în state din regiune.

''Pe 4 martie, România a activat Mecanismul european de protecție civilă (EUCPM) pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat - București. În paralel, a fost notificată în sistemul european de protecție civilă solicitarea României pentru capacitatea, aproximativ 5 zboruri (1.000 de cetățeni), prin Mecanismul RescEU pentru zboruri pe ruta Dubai/Muscat - București/România. Zborul deja activat, care este operat de HiSky, este planificat pentru data de 6 martie, ora 5.00 locală'', a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Oficialul a prezentat și un bilanț al operațiunilor de repatriere din Israel, precizând că această acțiune este considerată aproape încheiată la nivelul Ministerului Afacerilor Externe.

''Sunt zborurile asistate de statul român, așa cum s-a întâmplat în cazul Israelului, de unde repatrierea este considerată la nivelul MAE, practic, încheiată. Au fost aduse în țară 490 de persoane. 318 cetățeni români s-au întors din Statul Israel cu zboruri de repatriere asistată. (...) Un alt grup de 174 de persoane, dintre care 172 cetățeni români și 2 cetățeni ai Republicii Moldova, a revenit în țară din Statul Israel, prin intermediul unei curse aeriene operată de o companie privată care și-a exprimat, la solicitarea MAE, disponibilitatea pentru a efectua un zbor pe ruta Taba-București. 70% din capacitatea de zbor, adică 126 de locuri, sunt alocate cetățenilor români, conform regulii, așa este când se fac prin mecanismul de european, restul de 30% de locuri, adică 54, sunt alocate cetățenilor altor state membre UE. Pentru stabilirea listei concrete de pasageri au fost avute în vedere condiții de prioritate, grupuri de copii fără părinți, prioritatea cea mai mare având-o cei cu vârste mai mici și cu cât copilul, mă rog, copilul spre tânăr este mai mare, cu atât e mai încolo pe această listă. De asemenea, femeile gravide și cazurile medicale'', a precizat Dogioiu.

Ea a adăugat că autoritățile române poartă discuții pentru identificarea unei soluții de tranzit terestru între Qatar și Arabia Saudită, care ar permite organizarea unui zbor pe ruta Riad-București pentru aproximativ 370 de cetățeni români blocați în Doha.

''Suplimentar, în acest moment, Air Doha sprijină cetățenii români care se află în imposibilitatea de a-și mai susține financiar cazarea în Qatar. 16 cetățeni români și-au exprimat intenția de deplasare în România și sunt în îmbarcare în aeroportul Amman pentru un zbor asigurat de Cehia astăzi, 5 martie - pentru că există acel mecanism de reciprocitate, unde am intrat; și noi asigurăm 30% pentru alte state UE, și alte state asigură pentru noi'', a afirmat Dogioiu.

Potrivit acesteia, din informații pe care MAE le consideră neconfirmate oficial, aproximativ 750 de cetățeni români s-ar fi întors deja în țară din Emiratele Arabe Unite pe zboruri comerciale, iar alți aproximativ 120 urmează să revină tot prin curse comerciale.

Oficialul guvernamental a făcut și o prezentare de moment a solicitărilor de asistență, precizând că situația în această privință este într-o dinamică constantă: ''Israel - 60 de asemenea cereri - dar vă repet, nu neapărat de repatriere, ci pur și simplu de contact cu autoritățile din România. Qatar - aproximativ 370, Emiratele Arabe Unite - aproximativ 3.000, Arabia Saudită - aproximativ 100, Liban - aproximativ 150, Oman - aproximativ 100, Kuweit - aproximativ 250, dintre care 100 sunt interesați să revină în țară în perioada următoare. Iran - 8, Irak - 2, Iordania - aproximativ 150. Și mai există o categorie: cetățeni afectați de perturbarea zborurilor și blocați în emisfera estică - aproximativ 800 de solicitări de asistență''.