Dominic Fritz: PSD se preface că ar căuta gaura în buget, dar ce caută de fapt e o scuză

'Gaura misterioasă dată pe surse crește mai repede decât zboară avionul Nordis: duminică era de 30 de miliarde, marți de 80. Când adevărul e că problemele bugetare au fost mereu la vedere. Că doar de aia am tot insistat pentru reforme. Dilema PSD e că programul lor promite tot: pensii indexate din 2027, salarii mai mari pentru bugetari, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, un pachet de relansare de 5 miliarde de euro. Și Grindeanu promite solemn: zero taxe noi. În același program apare și angajamentul de a reduce deficitul la 5,2% din PIB anul viitor', a scris Fritz, miercuri, pe Facebook.

Potrivit liderului USR, 'toate astea se pot face doar cu tăieri reale în cheltuielile statului, de posturi inutile, sinecuri, contracte păguboase, prin luptă anticorupție pe bune, prin reformele începute și de miniștrii USR'.

'Exact acolo PSD nu vrea să se atingă, pentru că acolo e rețeaua lor. Exact de aceea au trântit guvernul Bolojan. Și exact de aceea au început deja să blocheze reformele. Și atunci ce faci când ai promis tot, dar nu vrei să te atingi de privilegii? Îți pregătești scuza dinainte. Scenariul e deja scris: întâi gaura, apoi 'n-am știut', țipete și cămăși rupte, 'USR e de vină'. Apoi taxele. La PSD e o regulă simplă: nota de plată o plătesc mereu românii. Pensionarul, bugetarul sau antreprenorul care au crezut promisiunile. Niciodată nu plătesc pesediștii privilegiați și mafiile lor (decât dacă îi batem la vot). Ca să scăpăm de baletul penibil al lui Grindeanu, l-am chemat pe ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, în Parlament, luni, la 'Ora Guvernului'. Cu cifrele pe masă, 'n-am știut' nu mai ține', a transmis Dominic Fritz.