Dr. Mihai Craiu: "Nu există niciun loc în România în care riscul de COVID-19 să fie ZERO. Niciunde"

"Mai sunt câteva zile până începe școala. Recunosc că îmi este frică, in calitate de medic pediatru, de părinte sau de cadru didactic. Și eu am în familie membri vulnerabili. Scumpii mei părinți, doi oameni absolut minunați, pozitivi, cu mintea lucidă și mai ales calmi, sunt extrem de fragili, pentru că au, amândoi, peste 90 de ani. Și adevărul este că nu suntem niciodată pregătiți să ne pierdem părinții, orice vârstă ar avea. Imi este frică pentru fiul nostru, masterand la UCL in UK, pentru că are probleme de sănatate, anterioare pandemiei. Deși este plin de curaj si energie, a suportat greu cele 6 luni de stat în casă continuu, lucrând și învățând on-line. A slăbit 7 kg, din puținele pe care le avea înainte de izolare.

Deci am cunoscut frica, de la mică distanță. Ce am făcut cu ea? La inceput am oscilat intre minimalizare si negare (“nu poate fi atât de serios”, “modelul suedez”, “domnul Cataramă”, “un fel de gripă”), respectiv depresie (“ne vom imbolnăvi până la urmă cu toții”, “milioane de bolnavi si mulți morți”, “sfârșitul unei epoci”).

Si am inceput să mă documentez serios, în timp ce apareau pauze la spital. Căci am lucrat, exact ca toți ceilalți pediatri din România, in salturi, la inceput doar urgențe, apoi din ce in ce mai mult. Documentare zilnică si verificarea informațiilor in surse științifice, credibile. Toată această perioadă a fost o luptă cu Infodemia, cum a denumit-o OMS", a scris medicul pe Facebook.

Medicul le transmite părinţilor că pandemia de coronavirus există şi că e perfect normal să aibă temeri.

"În acest moment nu există nici un loc în România in care riscul de COVID-19 să fie 0 (zero). NICIUNDE. DAR Școala trebuie să înceapă, în acea formă decisă de epidemiologi, autorități dar și de părinți. Acea formă in care vor exista cazuri izolate de infectare (încă odată, cazuri vor apărea!) dar nu izbucniri, de focare epidemice, în comunitatea unde se află acele școli", mai scrie Mihai Craiu pe pagina Spitalu

