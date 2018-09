Dragnea, despre Legea offshore: 50% din producţia de gaze va fi vândută în România

"La Camera Deputaţilor s-au introdus amendamente astă vară prin care, în plus faţă de Senat, s-au prevăzut unele lucruri, şi anume: s-a prevăzut în plus un impozit pe venitul suplimentar, care poate merge până la 13,2 miliarde de dolari. De asemenea, 50% din producţia din gaze să fie tranzacţionată pe bursa din România. Aceste două lucruri au rămas neschimbate. (...) Nu se modifică absolut nimic faţă de ceea ce am spus astă vară. Statul român va avea aceleaşi beneficii majore, şi anume 50% din producţia de gaze, care se va tranzacţiona pe piaţa din România, şi impozitul pe venitul suplimentar, care vine în plus faţă de redevenţe. A treia chestiune care a fost eliminată de fapt la Camera Deputaţilor: nu se îngheaţă fiscalitatea generală, ci doar regimul fiscal specific pentru offshore, respectiv redevenţa respectivă şi impozitul pe venitul suplimentar", a arătat el într-o declaraţie acordată presei la Palatul Parlamentului. Senatul a adoptat, luni, în calitate de primă cameră sesizată, Legea offshore, care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră. Actul normativ fusese trimis la reexaminare de către preşedintele Klaus Iohannis. Legea privind unele măsuri necesare implementării operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore a fost adoptată cu 81 voturi "pentru", nouă "împotrivă" şi 15 abţineri. Legea va merge la Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz.



Senatul a adoptat, luni, în calitate de primă cameră sesizată, Legea offshore, care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră. Actul normativ fusese trimis la reexaminare de către preşedintele Klaus Iohannis. Legea privind unele măsuri necesare implementării operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore a fost adoptată cu 81 voturi "pentru", nouă "împotrivă" şi 15 abţineri. Legea va merge la Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz. Tot luni, comisiile pentru energie şi cea economică au aprobat mai multe amendamente propuse de senatorii PSD şi ALDE. Unul dintre amendamente prevede menţinerea redevenţelor actuale pentru producţia petrolieră din Marea Neagră. De asemenea, pe întreaga perioadă a acordurilor petroliere regimul de redevenţe şi regimul fiscal nu se vor modifica.



Tot luni, comisiile pentru energie şi cea economică au aprobat mai multe amendamente propuse de senatorii PSD şi ALDE. Unul dintre amendamente prevede menţinerea redevenţelor actuale pentru producţia petrolieră din Marea Neagră. De asemenea, pe întreaga perioadă a acordurilor petroliere regimul de redevenţe şi regimul fiscal nu se vor modifica. Legea offshore, care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră, a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, în sesiunea extraordinară din iulie, iar la începutul lunii august, preşedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, acest act normativ, spunând că trebuie reanalizat din perspectiva stabilităţii şi predictibilităţii pe termen lung a cadrului legal aplicabil acestui sector şi pentru evitarea potenţialelor efecte negative şi apreciind că prevederile legii ar trebui să cuprindă dispoziţii clare, lipsite de echivoc şi cu perspectivă durabilă, astfel încât să fie asigurat cadrul necesar dezvoltării parteneriatului stat-investitori, iar economia românească să beneficieze pe termen lung de pe urma exploatării resurselor naturale din perimetrul Mării Negre.



În cererea de rexaminare trimisă preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, Iohannis spune că exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale din perimetrele offshore, situate în zona economică exclusivă din bazinul Mării Negre, are o importanţă deosebită pentru România, din perspectiva dezvoltării pieţei interne, a contribuţiei benefice la prosperitatea economiei şi a cetăţenilor români, dar şi prin prisma consolidării securităţii energetice regionale. În acest sens, la nivel de principiu, este necesar un cadru normativ eficient şi durabil, capabil să asigure o distribuţie echitabilă a beneficiilor între stat şi investitori, care să contribuie la stabilirea unui parteneriat pe termen lung între cele două părţi, precum şi la consolidarea încrederii în perspectivele economiei naţionale, arată şeful statului.



Tag-uri:

loading...