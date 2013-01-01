Dragoș Pîslaru anunță că în 15 zile va fi elaborată o listă a proiectelor care rămân în PNRR

Anunțul vine în contextul adoptării de către Guvern, marți, a unei Ordonanțe de urgență care oferă baza legală necesară pentru evaluarea proiectelor implementabile până la 31 august 2026.

Dragoș Pîslaru a menționat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, că în termen de 15 zile de la adoptarea OUG fiecare minister va preciza care sunt proiectele care au înregistrat un progres fizic de peste 30%.

Potrivit acestuia, ar putea însă beneficia de fonduri PNRR chiar și proiectele care au înregistrat un progres fizic mai mic de 30%, cu condiția să fie realizabile până în august 2026. Ministerele vor trebui să prezinte și costurile aferente, precum și graficele de lucrări.

''Ordonanța de urgență spune: 'Acolo unde nu ai contractat până acum, nu are sens să mai contractezi'. (...) Acolo unde ai contractat, dar nu ai făcut nimic pe contract, acolo unde nu ai avut niciun fel de procedură de atribuire de contracte de achiziții, acestea ar trebui denunțate unilateral și închise. Acolo unde am făcut niște studii, dar nu au început lucrările, ar trebui să ne oprim și să nu cheltuim bani pe proiecte care nu se pot termina până pe 31 august 2026. Dacă lucrările sunt sub 30% progres fizic al obiectului de investiții, există un risc fundamental să nu poți să termini - suspendăm acel proiect'', a afirmat el.

Ministrul a subliniat că în cazul proiectelor cu grad de realizare mai mic de 30% contractul de finanțare va fi suspendat, nu reziliat.

''Noi prin această ordonanță nu întrerupem contracte de lucrări. Șantierele nu se închid ca urmare a acestui OUG. Noi ne uităm la sursa de finanțare și stabilim că, dacă avem o sumă de bani, pe suma respectivă de bani trebuie să ne concentrăm ca să putem să o folosim'', a spus el.

Pentru proiectele care nu vor mai fi finanțate prin PNRR, Guvernul va identifica surse alternative de finanțare. În plus, în luna septembrie va fi disponibil un ''tablou de bord'' cu proiectele aprobate pentru finanțare prin PNRR, iar Ministerul Investițiilor va elabora un memorandum care va clarifica modalitatea de monitorizare.

''Lucrurile acestea se fac transparent, pentru toată populația, ca să putem urmări cum într-un an de zile proiecte de 21,5 miliarde de euro, cât are PNRR negociat acum, se implementează. Va fi un exercițiu de mobilizare națională, iar această ordonanță de urgență este un pas înainte pentru transparentizare, pentru buna gestionare și gospodărire a banului public'', a arătat Pîslaru.

El a reamintit că, la momentul preluării mandatului, în urmă cu două luni, PNRR se afla într-o fază incertă, în plină renegociere, cu o supracontractare de 47,4 miliarde de euro și fără o delimitare clară între proiectele finanțate din granturi și cele din împrumuturi.

''În acest context, în care România are o situație fiscal-bugetară dificilă, ideea ca să nu existe o claritate cu privire la ce proiecte urmează să finanțăm, la mai puțin de un an de zile până la expirarea termenului pe care îl avem pentru depunerea cererilor de decontare pe PNRR, este într-adevăr o situație extrem de dificilă pe care am găsit-o'', a spus el.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat, într-un comunicat de presă, că în ceea ce privește programele naționale de investiții - PNDL 1 și 2, ''Anghel Saligny'', dar și alte programe gestionate de Compania Națională de Investiții -, actul normativ aprobat marți de Guvern introduce ''reguli speciale pentru anul 2025 privind asumarea de noi angajamente și atribuirea de noi contracte''. ''Așadar, se instituie o limitare strictă a sumelor exprimate în euro pentru toate programele naționale de investiții în anul viitor, în conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr. 133/2021'', se arată în comunicatul citat.