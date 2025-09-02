Drulă: Șantajul legat de alegerile locale e puțin ridicol; arată o frică de a merge în fața electoratului

'Alegerile nu sunt despre ce îi place și ce nu îi place domnului Grindeanu. Sunt despre cetățeni, care au dreptul să aleagă dintre candidați. Da, am această intenție de a candida, dar în primul rând trebuie stabilită cât mai urgent data alegerilor. Aceasta este o parte normală din democrație', a spus Drulă pentru Digi 24.

El a subliniat că organizarea alegerilor nu este o 'decizie de oportunitate' a Guvernului sau a coaliției. În momentul în care se vacantează un post de primar, trebuie organizate într-un termen foarte scurt alegeri pentru restul de mandat, a menționat reprezentantul USR.

'Este destul de limpede, din afirmațiile publice, că cei de la PSD nu își doresc aceste alegeri. Probabil nu anticipează că le-ar câștiga. Dar asta nu a fost niciodată un motiv pentru a nu face alegeri: că nu convine unui partid sau altuia (...) Domnul Grindeanu... nu știu dacă vrea să o rupă cu trecutul, dar câteodată parcă vorbește Marcel Ciolacu din el. Pentru că Marcel Ciolacu este cel care anul trecut a comasat, în mod absolut bizar, europarlamentarele cu localele', a spus Drulă.

Drulă a adăugat că partidele au libertatea de a încheia sau nu alianțe. Acordul coaliției a fost încheiat la nivel central și nu prevede nimic despre alegerile locale, a afirmat el.

'Acest tip de amenințare și șantaj nu își are locul. Și, mai mult decât atât, e și puțin ridicol, pentru că arată o frică de a merge în fața alegătorilor. Aceeași teamă pe care o vedeam la Marcel Ciolacu', a menționat Drulă.

Deputatul USR a opinat că, în București, trebuie continuate reformele începute în mandatul fostului primar general Nicușor Dan. El a menționat însă că ritmul trebuie dus 'la următorul nivel', implementând referendumurile aprobate de bucureșteni. Drulă a precizat însă că nu ar susține un candidat PSD la Primăria Capitalei, invocând lipsa de compatibilitate.

'Nu (aș susține un candidat PSD, n.r.). Nu este o compatibilitate. De altfel, nu știu ce s-a întâmplat cu domnul Grindeanu. Îmi aduc aminte că a făcut o declarație - cred că la începutul lunii iulie - când a spus: 'Eu nu văd că noi am merge cu USR-ul împreună, nici să le susținem noi candidatul, nici ei nouă'. A spus ceva de genul acesta, îl parafrazez din memorie. '˜Suntem electorat diferit'. Lupta, aici la București, a fost PSD versus Dreapta, în general. Eu respect candidatura oricui de la PSD. Și dacă e doamna Firea, și dacă e domnul Băluță. Sunt oameni cu care putem să discutăm pe argumente, să avem dezbateri publice. Asta e parte din frumusețea democrației. Nu trebuie să scoatem pe nimeni la nicio masă verde. Nu trebuie să nu organizăm alegeri', a spus el.

Drulă a declarat că liderul USR, Dominic Fritz și președintele PNL, Ilie Bolojan, își doresc un candidat comun la alegerile din București. El a reamintit că aceste partide au mai susținut un candidat unic, câștigând alegerile pentru PMB în 2020. Cele două partide au o 'apropiere naturală' în București și pot construi împreună, a mai afirmat Drulă.

'Văd această apropiere între PNL București și USR București. Respect munca pe care o face domnul Ciprian Ciucu la Sectorul 6 și îl simt ca pe un coleg de generație și de idei și cred că putem să construim ceva frumos pentru viitorul acestui oraș', a opinat Drulă.