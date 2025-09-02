Homepage » Actual

Drulă: Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj; alegerile nu sunt un privilegiu al PSD

| 11 sep, 18:42

Alegerile nu sunt un privilegiu al PSD, a declarat deputatul USR Cătălin Drulă, după ce prim-vicepreședintele PSD, Daniel Băluță, a afirmat că PSD s-ar putea retrage din coaliție în cazul unei alianțe USR-PNL pentru Primăria București.

 

'Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic pe spatele oamenilor. Alegerile nu sunt un privilegiu al PSD, sunt un drept al oamenilor și nimeni nu are voie să îl trateze ca pe un calcul de partid. Nu te joci cu democrația și cu dreptul la vot. Domnul Băluță și PSD ar trebui să arate mai mult respect față de români și față de bucureșteni', a declarat Drulă, conform unui comunicat USR.
Deputatul a subliniat că alegerile nu reprezintă 'o decizie de oportunitate' a Guvernului sau a unui partid, ci 'o obligație legală', prevăzută în lege. În trei luni de la vacantarea funcției trebuie organizate alegeri, a menționat Drulă.
'Bucureștiul are nevoie de alegeri. De 108 zile avem un primar interimar. E o situație care nu poate merge înainte. Orașul nostru are nevoie de un primar legitim, votat de oameni, care să facă ordine în trafic, curățenie în administrație și să dezvolte un oraș unitar', a transmis fostul președinte USR.
Social-democrații s-ar retrage din coaliția de guvernare dacă PNL și USR fac o alianță pentru București, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.
'O alianță PNL-USR (...) exclude ceva sigur, îl exclude pe PSD, pentru că trebuie să depășim acest stadiu al ipocriziei. Nu putem să fim împreună, așa cum și președintele României a spus, într-o coaliție și să ne luptăm în timpul unei campanii electorale. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ne aducem aminte discursul pe care USR l-a avut de-a lungul timpului, care a afirmat că este inadmisibil, și sunt convins că avea dreptate, ca puterea să fie doar într-o singură direcție, este bine ca puterea să fie împărțită', a spus Daniel Băluță.
El a menționat că disputa de fond nu este legată de data alegerilor și că aspectul cel mai important este un program pentru bucureșteni.
'Din păcate, partenerii de coaliție insistă pe nume, iar aici nu putem să fim parteneri de discuție pentru dânșii. Cu certitudine, această abordare izolaționistă pe care partenerii de coaliție o au în privința alegerilor la București ne poate determina să părăsim cu certitudine coaliția. Nu este normal să fim la Guvern într-o alianță de genul acesta și să ne luptăm într-o campanie electorală', a adăugat Băluță.

 

