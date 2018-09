Efectul protestului din 10 august. Carmen Dan anunță modificarea legii adunărilor publice

Anunțul lui Dan vine la scurt timp după ce, în aceeași comisie, prefectul Capitalei a cerut schimbarea cadrului legislativ.



„Nu sunt pe un cadru legislativ care să serveasca actualitatea acestor timpuri”, a afirmat, în timpul audierii, Carmen Dan. Întrebată dacă ar trebui modificată legea, ministrul a răspuns: „Eu cred că este necesar să se intervină legislativ să aducem în actualitate o lege din 1991. Și îmi asum acest demers. Și sper ca în Parlament să dezbatem împreună să servească realităților și trebuie să aruncăm un ochi pe legislație așa încât orice misiunea structurilor statului să nu mai poată fi pusă sub semnul întrebării”.



Carmen Dan nu a precizat care va fi forma exactă, sugerând că va fi un proiect de lege prin referirea la dezbaterea sa în Parlament.



Anterior, prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, le-a cerut parlamentarilor să schimbe de urgență legea adunărilor publice, susținând că aceasta nu mai corespunde realităților actuale și că nu mai trebuie acceptate mitinguri neautorizate.



„Legat de aceste mitinguri autorizate sau nu, trebuie să respectăm legea, nu trebuie să acceptăm mitinguri neautorizate. Știți bine că de un an și jumătate sunt fel de fel de manifestații în Pta Victoriei care sunt doar anunțate. (...) Eu v-aș ruga să aduceți la zi legea adunărilor publice, a fost făcută în grabă și nu mai corespunde cu ce se întâmplă azi. O simplă notificare către primar nu poate ține loc de autorizare. (...) Nu mai putem să continuăm cu aceste adunări anunțate prin fax-uri și mailuri”, a spus ea.



Dan: Nu s-a făcut nicio presiune asupra prefectului



Carmen Dan a susținut, în timpul audierii din Comisia de apărare din Senat, că asupra prefectului Capitalei, Speranța Cliseru, nu s-a exercitat, la nivelul ministerului, niciun fel de presiune, așa cum susțin procurorii Parchetului General.



"Este adevărat că în spațiul public au fost poziționări. Eu spun cu responsabilitate că asupra prefectului nu s-a exercitat de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne nicio presiune. Rolul prefectului este simplu, de a se exprima cu acordul de intervenție în forță", a declarat Carmen Dan.



De asemenea, Ministrul de Interne a precizat că nu a dispus clasificarea niciunui document. "Eu nu am secretizat absolut niciun document. Documentele de organizare au un caracter secret, în rest tot legea spune că dacă într-un înscris se face referire la documente clasificate acel înscris este clasificat. Eu nu am dispus clasificarea niciunui dcument sau a acestei note de raport. Caracterul clasificat îl dă legea, și nu dispoziția ministrului", a mai spus Carmen Dan.

