Emil Boc: La PNL, decizia noastră este în unanimitate de susţinere al unui Nicuşor Dan în turul 2, nu e loc de întoarcere

”La PNL pot să vă spun foarte clar şi explicit decizia noastră este în unanimitate de susţinere al unui Nicuşor Dan în turul 2. O decizie politică luată de tot partidul. Nu pentru că neapărat avem, suntem fani 100% Nicuşor Dan. Avem lucruri pe care le putem discuta. Dacă e vorba de direcţia ţării, de democraţie şi de orientarea pro-europeană, noi nu negocem asta cu nimeni şi susţinem acest candidat care are această direcţie”, a spus primarul Emil Boc, la Antena 3.

El a precizat că Partidul Naţional Liberal rămâne în logica pe care a decis-o în unanimitate şi a fost comunicată de preşedintele Predoiu şi în consecinţă, din această perspectivă, nu e loc de întoarcere la PNL.

”Nu discutăm de dacă şi cu parcă, pentru că nu am motive să judec în termene aceştia de filozofie factuală. Orice membru PNL care se respectă şi respectă blazonul PNL votează direcţia pe care, repet, ideologia partidului şi clubul din care face parte o cere, susţine dimensiunea pro-europeană a României şi calea europeană. Sunt membru de partid, sunt un om cu principii şi loial partidului din care fac parte. Sunt parte la decizia pe care am luat-o, de aceea am fost parte la decizia în vederea susţinerii domnului Ciucă şi am făcut-o cu loialitate. Am fost parte la decizia de susţinere a domnului Antonescu, am fost foarte aproape şi nu am nimic, nici să-mi reproşez, nici domnului Antonescu să-i reproşăm pentru faptul că nu am reuşit să intrăm în turul 2, dar pe noi se poate conta, când spunem una, aia facem. Adică nu spunem una şi facem alta. Şi de data aceasta am spus-o foarte clar, au rămas două opţiuni, dintre cele două opţiuni, nu se negocează şi nu se discută decât opţiunea pro-europeană a României”, a subliniat Boc, întrebat dacă vor fi liberali care nu vor vota Nicuşor Dan.

Primarul a mai spus că locul primarilor depinde de la caz la caz şi până la urmă, cetăţeanul în votul unui nominal este suveran să decidă. ”Cred că, acolo unde dimensiunea pro-europeană este consacrată de atât amar de vreme, cum este Cluj-Napoca, evident că o asemenea dimensiune va fi reconfirmată şi de către clujeni, duminică”, a menţionat el.