Emil Boc spune că susține reforma administrativă și nu trebuie pierdută fereastra de oportunitate politică

04 sep, 18:51


Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că este total de acord cu reforma administrativă și că nu trebuie pierdută această ocazie, când patru partide pro-europene sunt la guvernare.

 

'Aici e un dialog. Nu e 'noi vrem asta și gata, ei vor asta și gata'. Trebuie un dialog și s-a luat acest răgaz de două săptămâni tocmai pentru a putea discuta nuanțele necesare unui act administrativ de calitate. Cu toții ne dorim să avem o administrație performantă și servicii de calitate pentru cetățeni. Aș mai face o precizare, poate o să-i supăr pe mulți: n-ar trebui pierdută fereastra aceasta de oportunitate politică, când avem totuși patru partide pro-europene să facă reforma în administrație, care ar fi o reformă structurală, majoră, cu impact decisiv în ceea ce înseamnă viitorul administrației publice în România', a spus Emil Boc.
El a dat exemplul Poloniei care, în urma reformei administrative, este campioană la atragerea de fonduri europene.
'Îl susțin total, pentru că ar fi o reformă nu doar temporară. Aproximativ 1.000 de primării ar fi restructurate, regândite, zonele metropolitane - reașezate. Ar aduce în primul rând beneficii pentru funcționarea administrației, pentru absorbția banilor, pentru implementarea proiectelor, ca să nu mai vorbim și de economiile financiare aferente. Deci, n-ar trebui pierdută oaza asta de oportunitate. (...) Pentru înființarea regiunilor cu statut juridic ne trebuie revizuirea Constituției; pentru desființarea unor comune, comasarea lor, nu trebuie decât o lege de organizare administrativ-teritorială. Eu zic că nu trebuie să se piardă această fereastră de oportunitate politică, pentru că nu mai putem funcționa. Gândiți-vă la Polonia, de la 46 de voievodate au redus la 33, după aceea de la 33 la 16 voievodate. Și e campioana absorbției de fonduri europene și a capacității de implementare a proiectelor. Mult mai ușor se promovează proiectele mari', a completat Emil Boc.

 

