Esti in cautarea unui plan de gazduire ieftina? Iata la ce costuri sa te astepti!

Pe de alta parte, atunci cand vrei sa construiesti un website profesional, s-ar putea ca bugetul sa reprezinte o problema. Din fericire, poti avea o prezenta web fara sa investesti mii de euro. Iata cum sa alegi un plan de gazduire ieftina.

Fiecare server este construit intr-un mod diferit, iar preturile de pe piata sunt similare cu cele din strainatate. In general, un plan de hosting partajat costa in jur de 2€/luna. In functie de spatiul de disc si celelalte caracteristici, suma totala poate fi inclusiv de 10 ori mai mare. In acest caz, beneficiezi de o stocare masiva si vei fi pregatit pentru cresterile neprevazute. Unele firme ofera initial preturi mici, in ideea ca asa vei ramane client tot la ei pe termen lung.

Este necesar sa analizezi insa toate serviciile din pachetul de gazduire ieftina, inainte de a lua decizia finala. Verifica daca dispui de backup automat, protectie anti-DDoS si uptime de 99,99%. Orice website profesional are nevoie de o adresa de email personalizata si ar trebui sa poti adauga WHOIS in cosul de cumparaturi. Nu uita faptul ca unele CMS-uri necesita multe resurse si ar fi bine sa optezi pentru un pachet optimizat. Atat WordPress, cat si platformele de eCommerce au nevoie de servicii specifice pentru o viteza de incarcare superioara si performante imbunatatite.

Cerceteaza reputatia companiei si observa cat de bun este suportul tehnic. Cu cat acesta este mai activ, cu atat poti trece mai usor peste evenimentele neasteptate.

Cat de scump este un domeniu?

Dupa ce alegi compania de gazduire ieftina, urmatorul pas este sa cumperi un domeniu. Aceasta este adresa web pe care vizitatorii o vor tasta pentru a ajunge pe site-ul tau. Costul poate fi unul variat si depinde de extensie. In general, domeniile .ro sunt cele mai potrivite pentru afacerile locale si cele cu acoperire nationala. Daca iti doresti sa te adresezi unui public larg, extensia .com este cea optima. Domeniile .pizza, .restaurant sau .club sunt create pentru astfel de industrii si au preturile diferite. Pentru a nu intampina probleme, cel mai bine ar fi sa efectuezi aceasta achizitie de la aceeasi companie. In cazul in care nu gasesti numele potrivit, foloseste un generator online pentru idei. Domeniile costa in jur de 10€/an si trebuie reinnoite pe serverul de gazduire ieftina. Acestea pot fi cumparate si de la persoane care le-au inregistrat deja, dar procesul necesita o investitie mai mare si nu este recomandat pentru incepatori.

Cat costa un design profesional?

Inainte ca un website sa fie live, probabil iti doresti sa-l faci sa arate bine. Prin urmare, o tema care sa aiba legatura cu nisa de activitate este esentiala. Desi poti alege numeroase variante gratuite dintr-un marketplace specific, sabloanele platite vin la pachet cu mai multe functii. In general, acestea costa 50€-100€ si beneficiaza de suport de la developeri, precum si de update-uri. S-ar putea sa fie necesar sa angajezi si pe cineva pentru a-ti crea un logo sau pentru a face unele modificari direct in coduri.

