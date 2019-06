Evaluare Națională 2019: calendar, subiecte, regulament, rezultate și note

Evaluare Nationala 2019: calendar, subiecte, barem corectare, rezultate și note. Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2018-2019 este disponibilă atașat - primul document din secțiunea Cadru normativ).

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.



Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.



Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Calendar Evaluare Națională 2019:

3 - 7 iunie - Înscrierea elevilor

7 iunie 2019 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie - Limba și literatura română - probă scrisă

20 iunie - Matematica - probă scrisă

21 iunie - Limba și literatura maternă - probă scrisă

25 iunie - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie - Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

26-28 iunie - Soluționarea contestațiilor

29 iunie - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

13-14 mai 2019: Înscrierea la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă;



15-17 mai 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă;



20 mai 2019: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă şi depunerea contestaţiilor, acolo unde metodologia permite acest lucru;



24 mai 2019: Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini şi de verificare a cunoştințelor de limbă modernă/maternă;



3 - 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;



4 - 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;



2 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;



15 - 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;



9, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate

Evaluare Națională 2019: calendar, subiecte, barem corectare, rezultate și note. Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc., candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele respective în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

De asemenea, elevii sunt informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și schemelor și instrumente de desen la Matematică.

Potrivit metodologiei de organizare și desfășurare a EN VIII, cazurile de fraudă și tentativă de fraudă sunt sancționate cu excluderea din examen și acordarea notei 1.

Este important ca elevii să se concentreze pe cerinţele subiectelor pe care le vor avea în faţă.

Maria Nisipeanu, profesoară de limba română la Şcoala Nr. 10 „Maria Rosetti" din Bucureşti, afirma, anul trecut, pentru Adevărul, că învăţatul citatelor pe dinafară nu mai este valabil de ani buni.

Ea îi sfătuieşte pe elevi să se concentreze fiecare pe lucrarea lui şi să nu încerce să copieze, mai ales că pot „fura" informaţii total greşite.

„În ce priveşte lucrarea, totul e important: începând cu felul în care ţii stiloul în mână, cum aşezi în pagină, cum te concentrezi, cum înţelegi enunţul, cât de complet răspunzi. Se punctează întotdeauna şi aspectul lucrării: lizibilitatea, aşezarea în pagină, pentru că ce rămâne pe foaie te reprezintă şi atunci un aspect îngrijit al lucrării vorbeşte despre o persoană ordonată, cu gusturi bune", explică profesoara Maria Nisipeanu.

Transcrierea rezultatelor de pe ciornă poate da de asemenea bătăi de cap candidaţilor. Astfel, ei trebuie să fie foarte atenţi când trec pe foaia de examen soluţia problemelor. „Esenţial este ca elevii să uite de emoţii şi să se concentreze pe enunţul subiectelor", explică Rozica Ştefan, profesoară de matematică şi directoare a Şcolii nr. 56 „Jose Marti" din Bucureşti.

„Contează ce au învăţat în cei patru ani de gimnaziu, şi, evident, mai puţin ce au învăţat în ultima săptămână. În mod normal şi logic, primul subiect este cel mai uşor, de 5-6, subiectul pe care ar trebui să-l facă toţi elevii. E drept că, din cauza emoţiilor, mai pot greşi la calcule chiar şi cei mai buni elevi."

Sfaturi practice

Pentru lucrările scrise, elevii pot folosi doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi doar creion negru.

Orice elev are dreptul să intre la liceu, deoarece învăţământul liceal este obligatoriu, cel puţin în primii doi ani.

Astfel, un elev poate intra la liceu şi cu o notă mai mică de 5, în limita locurilor disponibile.

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

- Manuale

- Notite

- Rezolvari de subiecte

- Calculatoare

- Telefoane

- Alte mijloace electronice care ii pot ajuta la rezolvarea subiectelor sau la comunicare

