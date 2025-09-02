Fechet: Drumul forestier din Pădurea Băneasa, transformat în șosea urbană pentru un grup de beneficiari privați

Deputatul liberal a inițiat în Comisia pentru mediu o dezbatere privind contractul care prevede deschiderea accesului auto pe un drum forestier prevăzut cu barieră, în Pădurea Băneasa. La discuții au luat parte conducerea Direcției Silvice Ilfov, reprezentanți ai uneia dintre asociațiile semnatare a contractului, precum și ai organizațiilor nonguvernamentale de mediu, potrivit unui comunicat transmis de Camera Deputaților.

Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a solicitat transparentizarea contractului și a tuturor actelor adiționale semnate de Direcția Silvică Ilfov. El a atras atenția că transformarea pădurii în 'coridor rutier pentru privilegiați' arată o 'vulnerabilitate gravă' a statului român în fața presiunilor și a intereselor imobiliare.

'Sub pretextul unui 'drept de trecere' și în urma unui contract secret semnat între Direcția Silvică Ilfov și două asociații, drumul forestier din Pădurea Băneasa a fost transformat într-o șosea urbană pentru un grup restrâns de beneficiari privați, în mod netransparent și contrar prevederilor din Noul Cod Silvic. Este vorba despre un contract păgubos, care prevede un tarif simbolic de 10 bani/autoturism/zi - o sumă de zeci de ori mai mică decât costul transportului public - și un act adițional care blochează orice posibilitate de intervenție a statului român. Practic, 'cheia pădurii' a fost predată unui beneficiar privat, care acum controlează pe deplin accesul și pune presiune publică asupra autorităților', a spus deputatul PNL.

El a subliniat că nu a fost consultat, în timpul mandatului său de ministru, în legătură cu decizia de a deschide circulația auto pe drumul forestier.

O astfel de măsură va avea un impact 'devastator' asupra naturii pe termen lung: 3.850 autoturisme ar urma să tranziteze zilnic drumul, potrivit estimărilor asociației care reprezintă locuitorii din cartierul din nordul Capitalei.

'Solicit Ministerului Mediului să analizeze legalitatea contractului și să facă toate demersurile pentru rezilierea lui în instanță. Nu pot accepta să ne asumăm, în teorie, lupta împotriva schimbărilor climatice și a poluării, iar în practică să acceptăm tacit înțelegeri păguboase care pun la pământ pădurile urbane, primele cu rol decisiv în protejarea comunităților în fața episoadelor de vreme extremă. Cum tranșăm situația din Pădurea Băneasa, unde un dezvoltator imobiliar interesat de profit nu-și respectă de mai mulți ani obligațiile asumate față de cumpărători, pune în discuție credibilitatea întregii politici publice de mediu', a precizat Fechet.

Ca inițiator al noului Cod silvic, promulgat la începutul acestui an, Mircea Fechet a propus accesul liber în pădure, la pas sau cu bicicleta, pentru toți cei care iubesc natura. El s-a opus însă deschiderii circulației auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa, se mai arată în comunicat.

Platforma Civică 'Împreună pentru Centura Verde' și Asociația Parcul Natural București au solicitat, pe 4 septembrie, ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respectarea prevederilor Codului silvic privind accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa și oprirea, de îndată, a traficului.

Pe 5 septembrie, Diana Buzoianu a organizat o dezbatere publică pe acest subiect, discuție la care au participat reprezentanți ai Primăriei Sectorului 1, Primăriei Municipiului București, Consiliului Județean Ilfov, ANMAP, Romsilva, ai societății civile și ai comunității Greenfield.

'Avem astăzi consens, cel puțin declarativ, din partea autorităților locale, a instituțiilor abilitate și a societății civile: Pădurea Băneasa trebuie protejată integral prin declararea sa ca arie naturală protejată. Obiectivul nostru ar trebui să fie ca în acest an să operaționalizăm procesul. Urmează organizarea în aceste săptămâni a unor întâlniri tehnice, pentru a analiza scenariile posibile, a stabili parteneriatul între instituțiile implicate și a agrea responsabilitățile și calendarul. Următorii pași includ depunerea studiilor științifice la Academia Română, consultările tehnice și juridice, precum și elaborarea proiectului de act normativ pentru declararea ariei protejate', a anunțat Buzoianu, la momentul respectiv.