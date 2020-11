Firea: Bucureştiul are o capacitate mare de testare pentru COVID-19

"Bucureştiul are o capacitate mare de testare. Am achiziţionat aparate de testare Real Time PCR şi extractoare, de asemenea teste pentru toate spitalele care aparţin de Primăria Generală a Capitalei, inclusiv pentru Spitalul de Copii 'Victor Gomoiu', care are atât aparat, cât şi teste şi, foarte important, personal calificat. De asemenea, Administraţia spitalelor are protocoale încheiate cu peste 30 de clinici private cărora le decontează preţul testului, dar la valoarea stabilită de stat, adică 250 de lei şi în acest moment există pe site-ul ASSMB mai multe linkuri şi posibilităţi ca bucureştenii să se înscrie să se testeze gratuit prin grija Primăriei Capitalei. Aici intră mai multe categorii - profesori, personal auxiliar din şcoli, elevi, părinţi, medici, ei sunt testaţi cu prioritate încă din martie, asistenţi, îngrijitori, personal auxiliar din spitale, angajaţi din serviciile de utilitate publică, transportul public în comun, termoficare, iluminat, funcţionari publici, jurnalişti, curieri, sportivi, farmacişti, angajaţi la terase, la restaurante, precum şi alte categorii socio-profesionale", a spus Firea într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

Ea a adăugat că, numai pentru şcoli, înainte de începutul anului şcolar, s-a pregătit o capacitate de testare de 5 - 6.000 de teste pe zi "care nu s-a dorit a fi folosită".

"Au luat legătura colegii mei de la ASSMB atât cu DSP, cât şi cu Inspectoratul General al Municipiului Bucureşti şi ni s-a transmis că nu se doreşte o colaborare. S-au înscris pe această platformă individual doar acei părinţi, elevi sau profesori care au vrut, nu a fost o acţiune coordonată, aşa cum ar fi fost normal, la nivelul inspectoratelor de sector şi al Inspectoratului General al Municipiului Bucureşti. Am avut chiar şi neplăcuta surpriză să aflăm de la unii directori de şcoli că doamna ministru, personal, a interzis o colaborare a Inspectoratului şcolar cu ASSMB din motive politice, bineînţeles. În afară de capacitatea de 5 - 6.000 din şcoli, se mai pot face 2 - 3.000 de teste pentru alte categorii", a menţionat Firea.