Firea, despre numirea lui Nicolae Ciucă premier interimar: Ne îndreptăm cumva spre o dictatură militară?

„Pleacă domnul Orban, care a fost în fruntea unui Guvern care a condus dezastruos România prin pandemie şi în timpul căruia, practic, s-a prăbuşit economia, şi vine domnul Ciucă. Din punct de vedere organizatoric, am colaborat şi eu cu domnia sa, chiar prima paradă sub Arcul de Triumf care a fost organizată în primul meu an de mandat, după ce am finalizat consolidarea Arcului de Triumf, deci îl cunosc personal, nu am a-i face reproşuri personale, nu este şi căderea mea să fac acest lucru, dar ce semnal dăm noi în întreaga Europă? Că aducem militari la conducerea Guvernului ţării. Ne îndreptăm cumva spre o dictatură militară?”, a afirmat Gabriela Firea, într-o conferinţă de presă susţinută marţi la sediul PSD.

Fostul primar general a mai spus că apreciază activitatea militarilor români şi a celor „care s-au sacrificat pe câmpurile de luptă”.

„Una este una şi a veni cu un militar la conducerea Guvernului cred că este o notă proastă pentru democraţiile europene, când au citit aseară această depeşă din partea ţării noastre”, a subliniat Firea.

Ludovic Orban a anunţat luni că îşi depune mandatul de prim-ministru, precizând că obiectivul pe care îl are este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD şi de a fi implicat în negocierile pentru formarea unui Guvern. Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a fost desemnat premier interimar de către preşedintele Klaus Iohannis.