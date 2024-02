Florin Barbu: Import de cereale în România nu pot face decât fermierii şi procesatorii români

„În momentul de faţă, partea Mării Negre, vorbim de portul Odessa, s-a deblocat şi cerealele au început să plece către ţările terţe unde Ucraina avea contracte. În octombrie, prin România s-au tranzitat din Ucraina, vorbind de grâu, 7,5 milioane de tone iar România deja exportase 9,8 milioane de tone. Practic, noi am exportat mai mult decât s-a făcut tranzit prin România. Doi: am fost în vama Siret, în calitate de ministru al Agriculturii şi am cerut vămii Siret să-mi dea accesul pentru a filma pentru a arăta fermierilor – pentru că au fost foarte multe situaţii în care fermierii au sesizat anumite nereguli, că ar fi în vama Siret - am luat toată trasabilitatea, cum intră un TIR în vama Siret, cum este sigilat, cum se încarcă documentele electronice şi am constatat un lucru: cântarul de intrare în ţară nu funcţiona. Cum am ajuns în Bucureşti am avut o discuţie cu domnul premier Marcel Ciolacu şi cu domnul ministru Sorin Grindeanu şi astăzi a văzut că CNAIR a dat deja un comunicat prin care a spus că de luni cântarul va funcţiona”, a afirmat Florin Barbu, la Digi 24, duminică seară.

Acesta a precizat că vrea să „elimine toate problemele cu care se confruntă” fermierii din România.

Barbu spune că „nu se pune problema” existenţei importului de cereale ucrainene în România. „Practic, import de cereale în România nu pot face decât fermierii şi procesatorii români. În momentul de faţă, s-au depus nouă licenţe la Ministerul Agriculturii, Ministerul Agriculturii nu a eliberat nicio licenţă. Deci practic, de import, în România, de cereale, nu se pune problema! Din cerealele ucrainene, pentru că nu pot face import decât fermierii şi procesatorii români”, adaugă ministrul.

Florin Barbu mai cere ministrului Finanţelor, Marcel Boloş să „urgenteze” implementarea sigiliilor electronice pentru TIR-urile care intră cu cereale din Ucraina.