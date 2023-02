Florin Cîţu: Supraimpozitarea contractelor part-time trebuie eliminată prin ordonanţă de urgenţă IMEDIAT!

”Supraimpozitarea contractelor part-time trebuie eliminată prin ordonanţă de urgenţă IMEDIAT. Am fost împotriva acestei măsuri din primul moment (am mai eliminat-o în 2020 după ce fusese introdusă de Dragnea). Am depus amendamente la diferite proiecte de legi şi la legea bugetului pentru a scoate această mizerie socialistă. PSD s-a opus de fiecare dată. Astăzi am semnat şi proiectul de lege al PNL care elimină acest furt din buzunarele românilor”, spune Florin Cîţu într-o postare pe Facebook. El arată că ”sutele de mii de români care au fost supraimpozitaţi până acum nu mai au timp să aştepte până trece (dacă trece) acest proiect de lege”. ”Acest abuz al statului împotriva românilor trebuie corectat acum prin ordonanţă de urgenţă. Aşa cum a fost introdus”, mai spune Florin Cîţu. viewscnt