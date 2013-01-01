Florin Jianu și mai mulți reprezentanți ai IMM România au avut marți o întâlnire cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

'Noi am spus foarte clar că, în opinia noastră, a mediului de afaceri, pe analizele pe care le avem, salariul minim pe economie pentru anul următor nu poate fi crescut. Am oferit trei soluții pentru ceea ce înseamnă creșterea salariului. Fie scazi din această taxare care este mult prea ridicată în acest moment, fie mărești acea sumă deductibilă de la 200 lei spre 400 lei și iarăși banii ajung efectiv la oameni, fără să umbli la salariul minim, neumblând la salariul respectiv înseamnă că acea diferență deductibilă, banii respectivi merg efectiv la oameni. Și a treia variantă pe care începem și avem curajul să discutăm - salarii minime diferențiate, pentru că vorbim de o productivitate diferențiată. Am dat exemplu IT. Ce impact are salariul minim pe economie în sectorul IT sau în sectorul financiar-bancar în care salariul mediu este la 12.000 lei? Acolo poți să ai un salariu minim mai mare. Eu cred că realitatea ne arată că trebuie să avem salarii diferențiate', a spus Jianu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că și la nivel european există sisteme în care salariile minime sunt diferențiate în funcție de domeniul de activitate și de productivitate.

'Nu prea există foarte multe țări care au un salariu minim pe economie, pentru că, încă o dată, productivitatea este diferită. Vorbim de sectorul financiar, IT, care au o productivitate, sau vorbești de sectorul serviciilor, de exemplu, de turism, care are o sezonalitate de câteva luni de zile și o altă productivitate', a afirmat Jianu.

Referindu-se la evoluția salariului minim, el a subliniat că decizia trebuie să țină cont de indicatorii economici și de situația actuală a economiei.

'Dacă ai o inflație de peste patru ori mai mare decât inflația europeană, eu nu cred că poți, în realitate, să mărești salariul minim cu această rată a inflației. Trebuie să ținem cont de realitățile economice. Noi, în acest moment, suntem pe ceea ce înseamnă directiva europeană care spune că ai un prag între 48 și 52% nu ești obligat să mărești salariul minim pe economie', a spus Jianu.