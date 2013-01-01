'Cred că în acest moment există o determinare foarte mare în PSD de a putea duce până la capăt și reforma administrativ-teritorială și aceasta cu companiile și aparatul statului. Și eu și Sorin Grindeanu suntem extrem de determinați. Sunt sigur că nu ne vom împotmoli pe parcurs sau să începem să ajustăm până nu se mai schimbă nimic, pentru că, vă spun sincer, dacă la primăvară reforma va însemna doar comasare de trei comune și la nivelul aparatului statului două agenții nu este ce ne reprezintă pe noi sau pe mine, iar eu nu mă văd în continuare la conducerea unui partid care anunță că face reforme și se moleșește pe parcurs. Trebuie să înțelegem că este un lucru care trebuie făcut', a spus Manda la Radio România Actualități.

El a adăugat că 'trebuie să ne uităm la cum arată România acum și cum ar trebui să arate pe viitor'.

'Trebuie să ne uităm la cum va arăta România în 2030, 2035, 2040 atunci când vorbim de localități, de comune, de orașe, de municipii, de județe. Nu putem să rămânem închistați într-o chestiune care, cel puțin administrativ-teritorial, s-a făcut în 1968, răspunzând nevoilor din 1968', a afirmat Manda.