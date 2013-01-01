Vlad Voiculescu îi cere Ministerului Sănătății să redeschidă platforma care permite semnalarea medicamentelor lipsă

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Parlament, fostul ministru al Sănătății a declarat că prin platforma medicamentelipsa.ro, lansată în 2016, pacienții puteau semnala astfel de situații, iar ministerul își asuma să evalueze situația în patru zile lucrătoare și să comunice măsurile luate în șapte zile. Voiculescu îi reproșează închiderea acelei platforme fostului ministru al Sănătății Alexandru Rafila.

'În 2016, am lansat medicamentelipsa.ms.ro, un website unde oricine putea să semnaleze lipsa unei medicament. Ministerul Sănătății cu Agenția Națională a Medicamentului și cu Casa Naționala de Asigurări de Sănătate au făcut împreună, sub conducerea mea, o promisiune că în patru zile vor răspunde la acea notificare, a oricui. Și în șapte zile vor răspunde cu privire la ce vor face ca să repare acea problemă. (...) În 2024, în timpul mandatului domnului Rafila și al domnului Rogobete, dumnealui fiind atunci secretar de stat, această pagină de internet a fost închisă', a declarat Voiculescu.

Europarlamentarul a adăugat că, în timpul mandatului său, în 2016, a semnat Ordinul 1345 prin care a introdus raportarea zilnică a stocurilor și a operațiunilor comerciale cu medicamente. Tot atunci a fost construit, alături de STS, un sistem de raportare, astfel încât ministerul să poată urmări situația medicamentelor. Ordinul mai prevedea ca în 180 de zile să fie dezvoltată o soluție software pentru înregistrarea și urmărirea sesizărilor transmise de farmacii cu privire la lipsa unui medicament.

'Ordinul 1345 stabilea o raportare zilnică a stocurilor și a operațiunilor. Adică exact acea raportare de unde a extras acum domnul Rogobete cifrele. Dar, presupunea mai mult decât atât. Funcționalitățile presupuneau nu numai o dată centralizată a bazelor, ci și că orice farmacie din țara asta poate să se adreseze autorităților și să spună: 'Îmi lipsește medicamentul respectiv. Îl cer la distribuitor și distribuitorul nu mi-l dă'. De ce? Pentru că unii distribuitori vând acel medicament în afară. Asta se cheamă export paralel și unii s-au îmbogățit foarte tare în ultimii 20 de ani în urma acestei operațiuni', a explicat fostul ministru.

Potrivit lui Voiculescu, ordinul a fost modificat, iar în momentul de față există farmacii care nu primesc medicamentele comandate.

'Sunt zeci de medicamente care lipsesc în momentul acesta unor pacienți de toate vârstele, cu toate suferințele posibile. (...) Îi cerem domnului Rogobete demisia pentru atitudinea dumisale, pentru felul în care nu a rezolvat aceste probleme atâția ani, în care putea să o facă alături de domnul Rafila, iar mai apoi ca ministru. De asemenea, cerem celor care vor urma domniei sale sau, cine știe, până când pleacă, poate chiar domniei sale să ia în considerare chiar aceste instrumente și să le facă să funcționeze, respectiv să le readucă la viață. Nu trebuie să facă decât ceea ce exista, respectiv ceea ce era notat în ordinul de ministru că trebuie să se întâmple. Erau instrumente pe care le-am dezvoltat alături de GovITHub, în 2016, IT-ști care lucrau gratuit, respectiv pe un salariu normal la Guvernul României', a precizat europarlamentarul.

Deputații USR și PNL au anunțat că vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.