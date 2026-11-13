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Fritz, despre reforma administrativ-teritorială: Ce vedem de la PSD este un jonglaj prin care vor să ne hipnotizeze pe toți

| 13 noi, 16:51

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, la Târgu Jiu, referitor la reorganizarea administrativ-teritorială a țării, că este nevoie de acest demers, dar că nu crede că PSD are 'curajul să își asume o reformă adevărată'.

 

'Primarii USR susțin servicii publice mai de calitate, susțin ca mai puțini bani să se ducă spre costuri administrative și mai mulți bani să meargă spre lucruri care, într-adevăr, îmbunătățesc viața cetățenilor, și pentru asta evident că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială. Din păcate, ce vedem momentan de la PSD este un jonglaj prin care cred că vor să ne hipnotizeze pe toți, nimeni nu mai înțelege nimic, vorbesc pe zece limbi diferite, sunt din nou, în același timp, opoziție și putere, pentru fiecare propunere vine alt pesedist care să facă o contrapropunere și cred că fac acest teatru pentru că, de fapt, nu au curajul să-și asume o reformă adevărată și, atunci, vor să distragă atenția de la faptul că, de fapt, nu au soluții pentru economie, pentru ca traiul românilor să fie mai bun', a spus Dominic Fritz, într-o conferință de presă.
Președintele USR a subliniat necesitatea unei dezbateri în Parlament cu privire la reforma administrativă, afirmând că 'nu se poate ca PSD să-și deseneze țara cu un creion roșu'.
'Eu cred că această reformă istorică trebuie făcută. Am văzut că sunt idei să o treacă fără niciun fel de dezbatere, prin asumarea răspunderii în Parlament. Nu cred că asta este posibil, trebuie să existe o majoritate largă în Parlament, care să susțină asta, și acesta este și motivul de ce am propus o comisie parlamentară, în care, transpartinic, să lucrăm la niște analize și criterii obiective, pentru că ce nu se poate este ca PSD, acum, să-și deseneze țara cu un creion roșu și să-și facă comasări așa cum își doresc ei, ci trebuie să avem criterii absolut obiective', a adăugat Fritz.

 

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