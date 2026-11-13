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Simion (AUR): Nicușor Dan și-a depășit de mult mandatul de mediator

| 13 noi, 16:53

 

Liderul AUR, George Simion, l-a criticat, vineri, pe președintele Nicușor Dan, acuzându-l că și-a depășit mandatul de mediator și că ar fi știut dinainte că, în cele din urmă, Luca Niculescu va fi învestit premier.

 

 

 

'Considerăm că a depășit orice limită și poziția noastră este că Nicușor Dan minte. Ceea ce am spus noi că s-a întâmplat anul acesta cu privire la implicarea lui Nicușor Dan în evenimentele socio-politice, o să fac o cronologie. Nicușor Dan a vrut ca Ilie Bolojan să nu mai fie premierul României, s-a implicat direct în demiterea lui Ilie Bolojan, s-a implicat direct în dorința de instalare a lui Veștea ca premier, pe tot parcursul acelor încercări penibile. A pus la cale apoi desemnarea lui Siegfried Mureșan, știind că n-o să treacă, pentru ca ulterior să îl propună pe Luca Niculescu, știind că îl va propune dinainte de a face propunerea. (...) Nimeni nu are curaj să vorbească despre asta', a declarat Simion, vineri, într-o conferință de presă.
El susține că 'Nicușor Dan a dat ordin ca să nu existe o manifestație mare, amplă, de susținere a lui Călin Georgescu'.
'Sper să ajungă acest mesaj la populație: ori minte Nicușor Dan, ori mint eu cu privire la toată această cronologie și ce s-a întâmplat anul acesta. A treia posibilitate nu există. Cer românilor să gândească cu mintea lor și să aprecieze ei, având în vedere tot ce s-a întâmplat, dând lucrurile înapoi. Cine minte? Ori eu, ori Nicușor Dan. De mult și-a depășit mandatul de mediator. Încercările lui penibile de a vorbi frumos despre votanții noștri, dar totodată de a-i jigni prin acțiuni repetate, arată că are un comportament divergent. Dacă adevărul este rostit din gura mea, nu este crezut. Nu mă voi opri din a spune ceea ce vedem noi ca fiind adevărat: împăratul este gol. Sperăm ca lumea să deschidă ochii și să vadă acest lucru', a afirmat Simion.

 

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