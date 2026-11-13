Radu Miruță: Nu am fost citat în dosare penale legate de SAFE și Rheinmetall; nu am nicio emoție

Afirmația acestuia a fost făcută la o conferință de presă, în cadrul căreia a fost întrebat dacă a fost citat în vreun astfel de dosar penal.

'Nu am fost citat, nu am nicio emoție. Ceea ce s-a întâmplat prin acest SAFE este supărător dintr-un singur punct de vedere: am reușit, la nivel guvernamental, să arătăm că banii Armatei pot fi plătiți cu curaj de a condiționa producție în România. Nu s-a întâmplat asta până acum niciodată și nu s-a întâmplat până acum niciodată pentru că PSD începea să zâmbească atunci când companiile mari încercau să-l convingă că nu e neapărat obligatoriu să mute fabrica în România. Mutarea unei fabrici în România are niște costuri, companiile mari evită să-și asume aceste costuri și se bucură să livreze produse fără să-și mute fabrica aici. Acum, zâmbetul PSD s-a transformat în niște condiții foarte stricte din contractele din SAFE, care pentru prima oară au impus localizare serioasă în România. Localizarea PSD presupunea dovedirea cheltuirii unor sume de bani pe teritoriul național, fără legătură cu vrea fabrică', a spus Miruță.

El a precizat că, prin programul SAFE, la nivel european mai este disponibilă suma de 21 de miliarde de euro, transmițându-le celor de la PSD 'să demonstreze că au capacitatea să ia în continuare din acei bani'.

'Dacă se importa un TIR de roșii sau un TIR de paste, contravaloarea mărfii respective se contoriza pentru a stinge obligațiile de localizare pentru zona de armament. Singurul lucru comun este că, poate, militarii mănâncă și ei paste, însă nu are nicio legătură cu producția din fabrici și, dincolo de intoxicarea pe care PSD o face, supărat de această realitate, oamenii pot să înțeleagă următoarea unitate de măsură: din '90 până astăzi, sub conducerea PSD au fost închise toate fabricile. Sub coordonarea USR, au fost organizate deschiderea și aducerea la viață a cinci fabrici. Totuși, unii au închis tot, alții, în câteva luni de zile, au deschis cinci. Îi provoc pe cei de la PSD, care sunt acum singuri la guvernare, să mai deschidă încă 15 fabrici', a afirmat Radu Miruță.