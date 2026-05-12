AUR a sesizat DNA şi a cerut explicaţii pentru contractele SAFE de 5,7 miliarde de euro

"Contractele în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro cu grupul german Rheinmetall, în cadrul programului european SAFE, continuă să ridice semne serioase de întrebare privind transparenţa negocierilor şi beneficiile reale pentru industria românească de apărare", spune formaţiunea într-un comunicat.

AUR anunţă că a solicitat încă din luna mai clarificări privind aceste achiziţii, a formulat interpelări parlamentare şi a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie în legătură cu posibile nereguli.

Potrivit AUR, "noile informaţii apărute în spaţiul public, referitoare la modul în care au fost negociate contractele şi la diferenţele dintre angajamentele de producţie locală anunţate şi cele prevăzute în documente, impun explicaţii din partea Guvernului Niculescu".

"Încă din 12 mai 2026, deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels a solicitat Ministerului Apărării Naţionale documentele de fundamentare a celor 15 programe de înzestrare şi achiziţii comune finanţate prin SAFE, semnalând concentrarea a aproximativ 5,69 miliarde de euro, reprezentând 68,3% din pachetul analizat, în valoare de circa 8,33 miliarde de euro, către grupul Rheinmetall. Ulterior, senatorul AUR Cătălin Silegeanu a cerut clarificări privind criteriile de selecţie a furnizorului, obligaţiile de producţie în România şi transferul tehnologic. Într-o nouă interpelare adresată prim-ministrului, senatorul a solicitat explicaţii privind fundamentarea ţintei de 60% participare industrială locală şi mecanismele prin care statul verifică respectarea obligaţiilor contractuale", subliniază AUR.

Demersurile parlamentare au fost urmate de depunerea unui denunţ la DNA, prin care AUR a solicitat verificarea posibilelor nereguli în pregătirea, negocierea şi atribuirea contractelor finanţate prin SAFE, inclusiv a celor încheiate cu Rheinmetall.

"Sesizarea a vizat modul de selectare a operatorilor economici, fundamentarea preţurilor şi obligaţiile privind producţia şi transferul tehnologic. AUR consideră că importanţa strategică a acestor achiziţii nu poate elimina obligaţia autorităţilor de a justifica modul în care sunt utilizate fondurile împrumutate şi de a demonstra avantajele concrete obţinute de România", se mai arată în comunicat.

Comisia de Apărare şi Afaceri Interne "Alexandru Ioan Cuza" AUR atrage atenţia asupra contradicţiilor apărute în spaţiul public privind negocierile cu Rheinmetall şi participarea industriei româneşti la aceste contracte.

"Deşi reprezentanţi ai Guvernului au avansat o ţintă de 60% pentru producţia realizată în România, informaţiile comunicate de Ministerul Economiei arată că acordurile prevăd niveluri diferite de localizare industrială, în funcţie de categoria echipamentelor şi de baza de calcul. Explicaţiile oferite de foşti responsabili guvernamentali privind diferenţa dintre proporţia fizică a componentelor şi valoarea acestora nu elimină necesitatea unor clarificări oficiale. AUR solicită Guvernului Niculescu să prezinte obligaţiile contractuale efective, valoarea producţiei realizate în România, transferul tehnologic şi beneficiile concrete pentru industria naţională de apărare", precizează AUR.

Un semnal suplimentar de îngrijorare îl reprezintă întârzierile în livrarea unor sisteme antiaeriene Rheinmetall, pentru care Ministerul Apărării a emis o factură de penalităţi de 8,7 milioane de euro.

"Deşi această achiziţie este anterioară şi distinctă de contractele SAFE, situaţia evidenţiază importanţa respectării termenelor de livrare şi a aplicării garanţiilor contractuale. AUR solicită Guvernului Niculescu să prezinte public, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate, cronologia negocierilor, circuitul instituţional de aprobare şi mecanismele de verificare a obligaţiilor industriale. Totodată, partidul AUR cere un audit independent al beneficiilor economice şi industriale obţinute de România şi informarea periodică a Parlamentului privind stadiul livrărilor, aplicarea penalităţilor şi respectarea angajamentelor asumate de furnizori", arată AUR.

AUR susţine modernizarea Armatei Române şi consolidarea cooperării cu partenerii europeni şi euroatlantici, dar aceste investiţii trebuie să contribuie efectiv la dezvoltarea capacităţilor naţionale de producţie, la transferul tehnologic şi la crearea de locuri de muncă.

"După luni de interpelări parlamentare şi după sesizarea DNA, Guvernul Niculescu are obligaţia să răspundă documentat întrebărilor deja formulate. România nu trebuie să devină doar o piaţă de desfacere pentru industria europeană de apărare, iar securitatea naţională nu poate justifica lipsa de transparenţă. Contractele strategice trebuie să servească interesul naţional şi să producă rezultate verificabile pentru România, nu să rămână simple promisiuni de miliarde de euro", mai menţionează AUR în comunicat.