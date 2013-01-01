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BNR revizuieşte în creştere prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 la 7,4%

| 16 noi, 20:07

Banca Naţională a României (BNR) anunţă că prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 creşte la 7,4%, faţă de 6,1% în estimarea anterioară, urmând să ajungă la 3,7% la sfârşitul lui 2027, faţă de 3,4%, cât era estimat anterior. Evoluţia este influenţată de majorările de preţuri la energie şi combustibili, dar şi de tensiunile geopolitice.

 

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu atrage atenţia că preţurile de sărbători vor fi relativ stabile sau vor înregistra creşteri normale şi în niciun caz nu vom asista la explozii de preţuri.
"Rata anuală a inflaţiei IPC, indicele preţurilor de consum, are până la sfârşit o uşoară creştere. Atenţie, e vorba de indicele IPC, nu e vorba de explozii de preţuri, cum există tendinţa să se spună. Preţurile, probabil, de sărbători vor fi relativ stabile sau vor înregistra creşteri normale, ca şi în anii precedenţi, nu sunt exagerări. Nu ne mai aşteptăm la o scădere datorită, în principal, ca să nu zic exclusiv, evoluţiei preţurilor la produsele petroliere şi la energie. După care urmează o scădere aproape continuă, până în trimestrul I din 2028, când are loc intrarea în intervalul de variaţie în funcţie de ţinta de inflaţie", a declarat Mugur Isărescu, luni, în conferinţa de prezentare a noului Raport trimestrial asupra inflaţiei.
Guvernatorul remarcă reintensificarea tensiunilor geopolitice, ceea ce a dus la revizuirea prognozei de inflaţie, dar şi evoluţia preţurilor la energie, care au cunoscut creşteri semnificative.
Potrivit raportului asupra inflaţiei - noiembrie 2026, rata anuală a inflaţiei IPC a crescut de la 6,17% în august la 6,61%, în septembrie.
Conform scenariului de bază, aceasta este proiectată să ajungă la 7,4% la sfârşitul anului 2026, urmând să se reducă la 3,7% în decembrie 2027.
Aceste valori depăşesc cu 1,3 puncte procentuale şi, respectiv, cu 0,3 puncte procentuale nivelurile anticipate în Raportul trimestrial precedent.
"La orizontul proiecţiei, respectiv luna septembrie 2028, rata inflaţiei este estimată la 2,5%. Reintrarea în intervalul ţintei este astfel amânată cu un trimestru, până în trimestrul I 2028. Revizuirea în sus a traiectoriei inflaţiei reflectă în principal scumpirea energiei şi presiunile mai persistente asupra inflaţiei de bază, efecte parţial compensate, îndeosebi pe termen scurt, de evoluţia favorabilă a preţurilor volatile ale alimentelor", susţin reprezentanţii BNR.
În structura componentelor exogene ale IPC, aproximativ 80% din revizuirea în sus a inflaţiei pentru sfârşitul anului 2026 este explicată de evoluţia preţurilor combustibililor, ale energiei electrice şi ale gazelor naturale.
În cazul combustibililor, impactul scumpirii petrolului este amplificat de perturbările specifice în cazul ofertei de produse rafinate, în special motorină, precum şi de aprecierea dolarului, în timp ce în cazul energiei electrice, presiunile reflectă majorarea preţurilor angro şi constrângerile asupra producţiei interne, accentuate de deficitul hidrologic recent.
Impactul asupra preţurilor finale se manifestă însă gradual, pe măsura reînnoirii contractelor de achiziţie ale furnizorilor. La gazele naturale, creşterea cotaţiilor internaţionale majorează costurile de achiziţie, dar transmiterea către consumatorii casnici este atenuată, pe termen scurt, de mecanismele de protecţie în vigoare şi de achiziţiile realizate în avans, se precizează în raportul BNR.

 

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