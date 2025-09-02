Florin Manole: Pentru 26% din dosarele pentru persoanele cu handicap verificate pe București există o fraudă

'Corpul de control al ministrului a început deja controalele certificatelor de handicap. În cazul Bucureștiului, de exemplu, există o fraudă, atunci când vorbim despre eșantionul evaluat de corpul de control al ministrului, de aproape 26%, fie documente neconforme, fie dosare incomplete, fie dosare care nu au fost evaluate corect și au defavorizat de fapt pe cei care aveau dreptul să beneficieze. Deci greșelile sunt în ambele sensuri, sau erorile, sau fraudele', a spus Manole la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că evaluarea certificatelor de handicap este în curs și mai sunt și alte județe care vor fi verificate.

'A început și un demers de corectare a sistemului. Pe de o parte, este vorba despre o modificare a criteriilor de încadrare, modificare care însă, foarte important de spus, nu va produce reevaluarea niciunui om, adică nu va fi cazul să vedeți oameni care au, de exemplu, probleme irecuperabile care să vină să fie verificați, să vadă odată în plus dacă o amputare s-a modificat sau nu. Mai mult decât atât, noile criterii trec în grad permanent anumite probleme care acum aveau reevaluări pe care medical le putem considera incorecte, pentru că nu se putea repara sau vindeca respectiva dizabilitate. În tot acest proces, care a început cu punerea în transparență vineri a ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii, ascultăm pe toată lumea, invităm toate organizațiile specializate sau care reprezintă persoanele cu dizabilități, primim toate mesajele pe Facebook, prin telefon, prin e-mail, prin orice mod astfel încât să integrăm toate opiniile și să nu nedreptățim pe nimeni. Nu va exista o grabă în a legifera în legătură cu drepturile persoanelor cu dizabilități pentru a nu-i afecta', a declarat Florin Manole.

Ministrul Muncii a menționat că, în urma controalelor efectuate, în cazul celor vinovați de fraudă au fost deja trimise unele documente Parchetelor și au existat persoane care au ieșit din sistem din motive obiective, iar ele nu mai beneficiază de statut și de sumele de bani aferente.