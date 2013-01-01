Homepage » Actual

FMI vine la București pe 3 septembrie pentru o analiză a ultimelor evoluții economice

| 28 aug, 18:21

O misiune a Fondului Monetar Internațional, condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la București în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluții ale economiei românești.

 

'Echipa Fondului va analiza recentele evoluții și politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, și alte agenții guvernamentale, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale', se menționează în comunicat.
Consultările constituie un exercițiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situației financiare și economice la nivel național și formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare și economice de urmat pentru asigurarea stabilității și a unei evoluții pozitive la nivelul economiei.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Președintele Nicușor Dan va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române

29 aug, 17:57
Citeşte mai departe
tren

CFR SA nu mai suspendă trenurile operate de CFR Călători și Transferoviar pentru neplata TUI

29 aug, 22:04
Citeşte mai departe
david

Daniel David: Măsurile fiscal-bugetare temporare trebuie ajustate odată cu revenirea țării din criză

29 aug, 18:08
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Ariana Grande anunță un nou turneu, cu spectacole programate în America de Nord și Regatul Unit

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: Titus Corlățean e un camarad vechi; e foarte bine că există concurență în PSD
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Nunta anului în lumea aristocratică: 'Cea mai bogată prințesă' a Europei s-a căsătorit
h
Panică pe litoralul românesc: O sferă metalică cu inscripții rusești a fost găsită în apă. Turiștii au fost evacuați
h
FOTO/VIDEO Accident grav în Cluj: Autocar cu 20 de persoane, răsturnat la Dumbrava. S-a activat Planul Roșu de Intervenție
economica.net
feminis.ro
h
Ariana Grande anunță un nou turneu, cu spectacole programate în America de Nord și Regatul Unit
h
Enrique Iglesias și Anna Kournikova așteaptă al patrulea copil
h
Kim Kardashian se pronunță împotriva politicilor privind migrația ale lui Trump, la gala DVF Awards
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ