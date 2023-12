Fostul deputat Adrian Mocanu, numit preşedinte interimar al filialei judeţene PNL Buzău

Deputatul PNL Gabriel Avrămescu a afirmat că nu poate colabora cu noul preşedinte al PNL întrucât nu există o compatibilitate ”din punctul de vedere al educaţiei”. Senatorul Vlad Pufu a declarat că mandatul echipei sale s-a încheiat, astfel că era normal să demisioneze.

Preşedintele demisionar al PNL Buzău, deputatul Gabriel Avrămescu, a explicat, luni, motivele demisiei sale de la conducerea organizaţiei judeţene.

Potrivit deputatului liberal, demisia sa a fost solicitată de liderii de la centru ai partidului întrucât PNL doreşte o coalizare a forţelor de dreapta în jurul PNL, iar una din condiţiile celor de la PMP a fost funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene a PNL. Astfel, Avrămescu a spus că a ales să nu se pună în faţa unui proiect naţional şi a decis să facă un pas în spate, urmând să se axeze pe proiectele personale şi să activeze politic alături de PNL la nivel central.

”Mă voi ocupa de proiecte personale, voi activa politic la nivelul administraţiei centrale, voi fi alături de PNL în continuare, dar nu pot să fac echipă decât cu persoane cu care sunt compatibil din punctul de vedere al educaţiei şi al modului în care ne-am dezvoltat de-a lungul timpului”, a declarat Gabriel Avrămescu.

La rândul său, senatorul Vlad Pufu a afirmat că a ales să demisioneze din funcţii pentru că în urmă cu 3 ani a pornit la drum într-o echipă şi, cum mandatul echipei s-a încheiat, a considerat că este necesar ca şi el să facă acest pas.

”Astăzi conducerea PNL a decis să schimbe preşedintele organizaţiei judeţene şi, cum era normal, cum am început un proiect într-o echipă în urmă cu 3 ani am decis să îmi închei mandatul aici. Am demisionat din toate funcţiile politice pe care le-am deţinut, atât cea de prim-vicepreşedinte al PNL Buzău, cât şi cea de preşedinte al organizaţiei municipale PNL Buzău. La Buzău era una dintre cele mai bune filiale ale PMP din ţară şi atunci logica electorală aşa s-a concretizat uniunea sub un singur proiect PNL cu o conducere nouă”, a declarat senatorul Vlad Pufu pentru FocusFM.